Sanità | i Lea dicono che Calabria e Campania non garantiscono servizi adeguati Ma io non

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Se fossi in voi non crederei troppo ai risultati del monitoraggio fatto nel 2016 sui Lea dal Ministero della Salute e che ha riguardato sedici Regioni che in ragione di certi indicatori sono risultate tutte adempienti ad eccezione di. Anzi sostengo che tutte le Regioni ritenute dal monitoraggio adempienti sono in qualche modo relativamente inadempienti cioè che ogni Regione – anche la più virtuosa – è più simile allae alladi quello che si pensa. Dopo anni di definanziamento del sistema, di blocco del turn over, di tagli aici vuole un bel coraggio a raccontarci la storiella dei Lea. Questo non vuol dire che non esistono differenze, diseguaglianze e persino discriminazioni ma che, con l’aria che tira, tutto il mondo è paese: è vero cheda sempre sono il fanalino di coda del sistema ma anche le altre regioni ...