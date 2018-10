Salvini | Moscovici e Juncker hanno rovinato l' Italia

Moscovici - Salvini al contrattacco : 'Con Juncker avete rovinato Italia e UE' : Moscovici e Salvini ai ferri corti, con Juncker nel mirino del vicepremier come “corresponsabile” di una polemica destinata a lasciare il segno nei già complicati rapporti tra Italia ed UE. Dopo la doppia stoccata nel giro di pochi giorni del Commissario alle politiche economiche, è arrivato puntuale e vibrante il contrattacco del leader leghista, intenzionato a respingere al mittente le frecciate lanciate dal francese all'indirizzo dei ...

Manovra - Salvini : “Non temo giudizio di Bruxelles. Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia” : “L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivando al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano quello che credono – ha proseguito -, noi andiamo ...

Salvini : “Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia. Ue ha detto sì a manovre che ci hanno precarizzato” : “L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia“. Attacca sia il presidente della Commissione europea che il commissario europeo per gli Affari economici Matteo Salvini, arrivato al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano ...

Salvini : persone come Juncker e Moscovici hanno rovinato Europa e Italia : ... Jean-Claude Juncker, e il commissario all'Economia Pierre Moscovici, hanno 'rovinato l'Europa e il nostro Paese'. 'Non mi alzo la mattina pensando al giudizio che di me, del governo e dell'Italia, ...

Salvini dice che Moscovici e Juncker hanno rovinato l'Italia : Roma, 5 ott., askanews, - 'L'Europa ha detto sì a manovre che negli ultimi anni hanno impoverito e precarizzato l'Italia'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivato ...

Moscovici : "Governo italiano xenofobo". Salvini : "Insulta" : Nuova polemica tra Roma e Bruxelles, tra Moscovici e Salvini. A due giorni dall’attacco alla manovra del governo Conte da parte del commissario Ue agli affari economici, botta e risposta a distanza tra il francese e il ministro dell’Interno italiano.Moscovici "accusa" l’Italia (o meglio gli italiani) di aver scelto un esecutivo xenofobo. Al pari degli ungheresi infatti "anche gli italiani hanno optato per un esecutivo decisamente euroscettico ...

Moscovici “Salviamo Europa da Salvini”/ Ultime notizie - Conte : “Ue impari ad ascoltare la gente” : Moscovici “Italia xenofoba, pieno impegno per convincere i cittadini”. Il commissario dell'Unione Europea rilancia il vecchio continente in vista delle elezioni del 2019(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:12:00 GMT)

Moscovici : “L’Ue rischia di implodere con Salvini - Orban e Le Pen” : «C’è una sfida esistenziale a cui deve far fronte l’Europa. Per la prima volta nella storia, la sua esistenza è minacciata: può implodere o essere sovvertita da responsabili di estrema destra, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Viktor Orban» dice il commissario Pierre Moscovici, annunciando che non si candiderà con il Partito socialista francese alle ...

Moscovici : 'Salviamo l'Ue da Salvini - Orban e Le Pen' : Il francese attacca poi anche il suo partito, il Ps, spiegando che c'è ormai 'profondo disaccordo', tra l'altro proprio 'sulla sua linea politica e la sua strategia per l'Europa', proponendosi quindi ...

Moscovici : 'L'Ue rischia di 'implodere' con Salvini - Orban e Le Pen' : Roma - 'C'è una sfida esistenziale a cui deve far fronte l'Europa. Per la prima volta nella storia , la sua esistenza è minacciata: può implodere o essere sovvertita da responsabili di estrema destra, ...

Decreto sicurezza - Salvini : “Ora va in Parlamento. Non mollo di un millimetro”. A Moscovici : “Europa vi schifa” : “Finalmente c’è un Decreto, a firma di Salvini, che comincia dalla settimana prossima il suo viaggio in Parlamento. Potrà essere migliorato ma non mollo di un millimetro: su espulsioni, cittadinanza, permessi umanitari non torno indietro. Sono stanco, ma contento”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta su facebook dal suo ufficio al Viminale. Nel corso della diretta Salvini ha risposto anche ...

Moscovici : "Salviamo l'Europa da Salvini - Orban e Le Pen" : Il commissario Ue: "Rischiamo di implodere". E definisce Salvini e Di Maio "figli delle disugaglianze". Il vicepremier leghista: "Dà lezioni? Mi fa ridere"

Moscovici : "L'Ue rischia di implodere con Salvini - Orban e Le Pen" : Nella zona euro bisogna ricostruire convergenza, abbiamo bisogno di uno strumento di politica economica dinamico e redistributivo': lo dice il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici in ...

Ue - Moscovici “Salvini e Orban potrebbero prendere il sopravvento”/ Ultime notizie “Europa a rischio” : Moscovici “Italia xenofoba, pieno impegno per convincere i cittadini”. Il commissario dell'Unione Europea rilancia il vecchio continente in vista delle elezioni del 2019(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 15:49:00 GMT)