Salvini e Renzi | tutti e due disponibili al duello in tv Sì | ma dove?

JUNCKER - “NON INSULTO EUROSCETTICI MA VANNO COMBATTUTI”/ Renzi lo difende da attacchi Di Maio-Salvini : Renzi difende JUNCKER da Salvini e Di Maio. Lo sfogo: “Famiglie italiane pagheranno per questi 2 cialtroni". Il Presidente della Commissione Ue, "bisogna combattere il populismo"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Salvini : "Cercate Juncker barcollante su Google!". Renzi replica : "Cercano solo un capro espiatorio" : Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini sembra aver trovato una nuova ossessione nel Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker, dopo che quest'ultimo aveva avanzato la possibilità che l'Italia finisse come la Grecia. Nel giro di poche ore il leader della Lega è andato all'attacco di Juncker, puntando tutto su una cosa soltanto: la voce secondo la quale l'ex primo ministro del Lussemburgo alzerebbe un po' troppo il gomito.Oggi ...

Matteo Renzi difende Juncker : “Di Maio e Salvini lo attaccano per nascondere il loro disastro” : L'ex presidente del Consiglio Renzi decide di "non tacere" per non risultare dalla parte di chi "manganella sul web". In un post su Facebook e Twitter ha scritto che l'attacco di Di Maio e Salvini a Juncker è un modo per nascondere degli errori. Queste dichiarazioni hanno portato alla risposta del sottosegretario al Ministero dell'Interno Sibilia: "Qualcuno tolga le pile al pupazzo", ha scritto su Twitter.Continua a leggere

Monti ne ha per tutti : 'Salvini impari l'economia o rischia - Renzi dimentica cosa voleva' : Mario Monti da Professore diventò Presidente nel momento in cui l'Italia aveva bisogno di rimettere a posto i conti. Napolitano gli chiese di formare una squadra di ministri e prenderne le redini per rimettere in carreggiata l'Italia. Era il famigerato Governo tecnico, con il quale per la prima volta si iniziò a lottare contro lo "spread" e si innescarono una serie di riforme che misero le mani nella tasche degli italiani. Un ricordo non certo ...

La giravolta di Confindustria da Renzi a Salvini : crisi di nervi nel Pd : Confindustria e Partito Democratico ai ferri corti dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’associazione degli industriali, Francesco Boccia, a Breganze, provincia di Vicenza, dove si è tenuta la consueta assemblea degli imprenditori locali. Con una virata improvvisa a 180 gradi, infatti, il numero uno di via dell’Astronomia ha ufficialmente teso la mano alla Lega di Matteo Salvini [VIDEO], alla quale ha detto di credere fortemente. ...

Renzi : "In Piazza del Popolo 4 gatti? Salvini ha problemi con la matematica e si vede" : Per il PD la manifestazione in Piazza del Popolo è stata un successo. Secondo gli organizzatori, infatti, c'erano almeno 70mila persone. Sulle foto ci sono stati un po' di dubbi, alcune sono state scattate prima dell'inizio, da altre non si capisce fino a che punto la Piazza fosse piena, ma le testimonianze di chi c'era parlano di un evento che è andato al di sopra delle aspettative. Matteo Renzi ci ha tenuto a sottolinearlo, anche per ...

Manifestazione Pd - flop scampato e contro cori al M5s. Ma è polemica Renzi-Salvini : In tanti in piazza del Popolo per la Manifestazione Dem contro il governo : il flop pronosticato dai Cinquestelle è stato scongiurato. Settantamila presenze per gli organizzatori, cinquantamila ...

Manifestazione Pd - Salvini : “Renzi ha ancora il coraggio di parlare? Si ritiri” : Matteo Salvini ha risposto agli attacchi rivolti al governo da parte di Maurizio Martina e da parte dell'ex segretario: "Renzi è complice dei disastri degli ultimi sette anni, quindi per dignità dovrebbe tacere, chiedere scusa e ritirarsi a vita privata".Continua a leggere

Pd in piazza a Roma contro il governo. Renzi : “Uniti per fermare la deriva venezuelana di Salvini e Di Maio” : “contro i #ladridifuturo” e “Per l’Italia che non ha paura”. Con questi slogan, il Pd scende in piazza a Roma per la prima volta in opposizione al governo Lega-M5s, fresco di approvazione della nota al Def che ha fissato il rapporto deficit/pil al 2,4%. Nella Capitale sono previste migliaia di persone, in arrivo con 200 pullman e 6 treni, mentre sul palco ci saranno tutti i big di partito assieme ad esponenti della ...

Pd - prova della piazza contro il governo. Martina 'Difendere l Italia'. Renzi 'Resistenza civile'. Salvini 'Quattro gatti' : 'Per l'Italia che non ha paura'. Il Partito democratico torna in piazza con questo slogan per 'Difendere il paese - dice il segretario Maurizio Martina - dal governo gialloverde che vuole rovinare il ...

Renzi a Salvini : “Occupi poltrone da prima di me - contro di te resistenza civile è dovere” : Scontro social tra l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'ex segretario del Pd attacca: "Salvini, occupi poltrone da decenni, da molto prima di me. Sei il capo di un partito che ha rubato 49 milioni agli italiani. Il vostro Def mette in ginocchio famiglie e risparmiatori. contro quelli come te la resistenza civile è un dovere".Continua a leggere

Scontro a distanza Renzi-Salvini : Botta e risposta sulla manovra tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dalle pagine del 'Corriere della Sera', l'ex premier lancia un duro attacco al governo. "Dico solo: italiani, allacciamoci le cinture .

Il manifesto anti-sovranisti di Renzi per le Europee : "Così riscatteremo l'Ue dai Salvini e dagli Orban' : 'Non si tratta soltanto di superare, una volta per tutte, le divisioni che caratterizzano la politica europea da quarant'anni a questa parte e che hanno portato all'impasse attuale', si legge nel ...