Salvini a Mosca il 17 | a incontro con imprenditori

I migranti - Regeni e i rapporti con Mosca. Cosa ha detto Salvini ad Al Jazira : Dalla non ingerenza in Libia, alla fiducia nella versione del Cairo sul caso Regeni, passando per la contrarietà alle sanzioni contro la Russia e la possibilità di aprire nuove moschee che rispettino le regole. Sono questi, e non solo, i temi affrontati dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella trasmissione "Senza confini" andata in onda sul canale arabo Al Jazira, che conta su decine di milioni di ...