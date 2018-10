Salute | rivoluzione nella lotta all’emicrania | presto il mal di testa potrà essere curato

Preservativo gratis in Lombardia - tre motivi per cui è una rivoluzione per la Salute pubblica : Può sembrare una notizia secondaria, qualcosa di poco importante rispetto a tanti altri eventi accaduti in questi giorni. E invece no (e non a caso questo giornale gli ha dedicato l’apertura ieri sera). Perché la decisione della Regione Lombardia di dare gratuitamente contraccettivi ai ragazzi fino a 24 anni – come già si fa in Piemonte e Emilia Romagna anche se con diverse modalità – è una svolta molto, molto importante. 1. Il primo ...