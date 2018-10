Salmonella nella carne | ritirato lotto dai supermercati Ecco quale e cosa si rischia

caffeinamagazine

(Di venerdì 5 ottobre 2018)salsiccia. Le salmonelle sono batteri capaci di causare infezioni sia nell’uomo sia negli animali. Esse sono classificate in quattro gruppi: A, B, C, D, con caratteristiche in parte sovrapponibili. I primi tre gruppi includono le salmonelle responsabili di forme cliniche a prevalente manifestazione gastroenterica a rapida guarigione e sono dette salmonellosi minori o paratifi (S. enteritidis e S. typhimurium). La salmonellosi viene trasmessa attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto, attraverso cioè la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle. Il cibo contaminato non presenta alcuna alterazione delle caratteristiche organolettiche (colore, odore, sapore, consistenza): gli alimenti solitamente sono uova crude, latte, sale, frutta e verdura oltre che lacome, appunto, la salsiccia. ( ...