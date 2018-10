Russia | Sentsov | costretto a interrompere sciopero fame

Russia : Sentsov interrompe sciopero fame : ANSA, - MOSCA, 5 OTT - Il regista ucraino Oleg Sentsov ha annunciato di essere costretto a interrompe re lo sciopero della fame in carcere da domani per evitare di essere alimentato forzatamente. Lo ...

Russia : cugina Sentsov - "condizioni critiche". Mosca smentisce

Corsa contro il tempo per salvare il regista Sentsov in Russia : Le foto del volto emaciato di Oleg Sentsov, che ha perso 30 chili nei 4 anni che ha già trascorso in carcere dei 20 ai quali è stato condannato da un tribunale russo, hanno mostrato al mondo quanto drammatiche siano le sue condizioni.La situazione si è aggravata nelle ultime settimane, il 42enne regista ucraino da tre mesi ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua ingiusta condanna e per chiedere a ...