Russia | scontro pullman-minibus | 13 morti e 5 feriti

LIVE Brasile-Russia - Mondiali volley 2018 in DIRETTA : scontro tra Titani - campioni olimpici contro campioni d’Europa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Si gioca al Pala Alpitour di Torino dove oggi incomincia la terza fase della rassegna iridata, si parte subito col botto grazie alla super sfida stellare tra i campioni olimpici e campioni d’Europa. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo piemontese in attesa che alle ore 21.15 scenda in campo l’Italia per ...