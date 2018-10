Rugby – La comunicazione delle Zebre | risolto il contratto di Sami Panico

sportfair

: Comunicazione importante: A partire da domani, venerdì 5 ottobre, per motivi tecnici, gli allenamenti di Touch Rug… - SanPrecario2007 : Comunicazione importante: A partire da domani, venerdì 5 ottobre, per motivi tecnici, gli allenamenti di Touch Rug… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Lecomunicato la risoluzione deldidopo i recenti problemi con la legge dell’atleta italiano LoClub informa che si è concluso l’iter di risoluzione deldell’atleta. La decisione è stata assunta in coerenza con i principi etici della Franchigia e coi dispositivi contrattuali previsti, e della Federazione da cui essa dipende e fa seguito alla sospensione dalla rosaClub avvenuta con notifica in data 8 Settembre 2018. L’atleta si era presentato in condizioni fisiche non idonee al raduno pre-stagionale, rendendosi successivamente irreperibile ed ignorando i richiami formali pervenuti dalla Società, determinando così l’avvioprocedure formali per la risoluzione definitiva. La Società, nella certezza di interpretare il sentimento della struttura federale e dei Clubs che hanno seguito ...