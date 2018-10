Ronaldo e il presunto stupro | la Juve lo difende | ma gli sponsor sono preoccupati

Il presunto stupro di Ronaldo - le nuove accuse : «Avrebbe ricevuto rifiuti dalla donna» Lui : ho la coscienza pulita : Il tabloid ha lanciato altre accuse secondo cui la ragazza avrebbe espresso un rifiuto. Ma il campione non ci sta : «La violenza è un crimine abominevole»

Ronaldo - nuove carte sul presunto stupro di Kathryn Mayorga. E lui reagisce su Twitter : «Nego fermamente ogni accusa» : Un video in cui ballano, si divertono, come in una qualsiasi serata: il problema è quel che avviene dopo. È questa l'ultima puntata del caso scoppiato intorno a Cristiano Ronaldo, accusato di stupro ...