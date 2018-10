Romano Prodi | «L' Italia rischia di diventare una democrazia illiberale»

Ponte Morandi - quando Romano Prodi regalò le autostrade ai Benetton : La storia di autostrade per l'Italia non è soltanto una storia imprenditoriale ma politica. E in uno dei tanti pezzi di questa vicenda rientra anche Romano Prodi . Da presidente dell' Iri, la cassaforte pubblica delle partecipazioni industriali, ricorda Il Fatto quotidiano , Prodi ...