Roma | Rapina uomo e fugge | arrestato 30enne

Roma : Rapinava minorenni con siringa - arrestato : Roma – Era diventato l’incubo dei giovani del quartiere Cinecitta’, dove aveva messo a segno una serie di rapine, tutte ai danni di minorenni, sotto minaccia di una siringa. A mettere fine alle sue gesta, ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione Roma Cinecitta’. In manette e’ finito un 39enne Romano, senza occupazione e con precedenti, arrestato in esecuzione di un’ordinanza di sottoposizione alla misura ...

Roma. Una violenta rapina a Torpignattara : rapina violenta a Torpignattara, periferia di Roma, a danno di un ristorante cinese. Autori due connazionali, che in tarda sera, dopo aver chiuso le porte di ingresso e sottratto i cellulari a tutti i presenti per evitare di poter far contattare le forze dell’ordine, con l’ausilio di altri quattro complici, tutti cinesi, gia’ all’interno del locale in veste di “finti clienti”, hanno aggredito violentemente i ...

Roma : Rapina con forbici panificio sotto casa - arrestato : Roma – Armato di forbici ha Rapinato a Roma il panificio dove comprava il pane fin da bambino. Tutto e’ successo alle 6 di mattina, quando i due panettieri lo hanno visto entrare con in mano delle grosse forbici che, dopo aver strappato dal collo di uno dei due la catenina, si e’ fatto consegnare l’orologio ed il portafoglio. Non pago del bottino, ha chiuso il piu’ anziano nello sgabuzzino per farsi consegnare le ...

Roma : Tenta rapina tabaccheria con coltello - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 25enne, cittadino afgano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di Tentata rapina aggravata. Nel tardo pomeriggio di ieri, il malvivente e’ entrato in una tabaccheria di piazza Bologna e, dopo aver sferrato un violento calcio al bancone, ha minacciato con un coltello il titolare per farsi consegnare l’incasso giornaliero ma la resistenza ...

Roma : Baby-gang rapina coetani - arrestati due sedicenni : Roma – Un’altra “Baby-gang” e’ stata scoperta e fermata dai Carabinieri di Roma. I militari della Stazione RomaMadonna del Riposo sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al “112” per una zuffa tra giovanissimi scoppiata in piazza dei Giureconsulti, all’altezza di via Boccea. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno trovato tre giovani di eta’ compresa tra i 13 e i 14 anni che, ...

Baby-gang in azione a Roma - rapinati minori : due 16enni arrestati : Roma, 26 set., askanews, - Un'altra 'Baby-gang' è stata scoperta e disarticolata dai Carabinieri di Roma. Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione Roma Madonna del Riposo sono intervenuti ...

Roma : In tram 8 in cerca di turisti da rapinare - 5 arresti : Roma – Li hanno riconosciuti in piazza Vittorio Emanuele II e, conoscendo i loro precedenti e le loro ‘abitudini’, li hanno seguiti a bordo del tram linea 8, convinti di sorprenderli con le mani nel sacco. E cosi’, all’altezza di piazzale Flavio Biondo, a Trastevere, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante li hanno ‘pizzicati’ mentre derubavano un turista e li hanno ...

A Roma picchia - rapina e violenta ex compagna : arrestato 24enne : Roma – Richieste di denaro, botte e minacce dell’uomo nei confronti di una sua connazionale con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale. Per questo un nigeriano di 24 anni, e’ stato arrestato dagli agenti del Commissariato Romanina per i reati di estorsione, violenza sessuale, rapina e lesioni personali. La vittima, spaventata dall’aggressivita’ dell’uomo e dalle continue richieste di denaro aveva ...

Roma - rom tirano sassi contro le auto in transito per rapinare i guidatori : Pontina, ancora sassi contro le auto in corsa per rapina, denunciati 4 nomadi. Padre, figlio e due uomini di 34 e 35 anni, tutti ospiti del campo rom di Castel Romano. Lanciavano sassi alle macchine per costringerle a fermarsi in un vicino distributore dove poi rapinavano gli automobilisti. I quattro responsabili, tutti residenti presso il campo nomadi di Castel Romano, si appostavano di notte nella boscaglia poco prima del ...

Roma - sassaiola sulla Pontina per rapinare gli automobilisti : denunciati quattro rom : Padre, figlio e due uomini di 34 e 35 anni, tutti ospiti del campo rom di Castel Romano. Erano loro che lanciavano i sassi contro le auto lungo la via Pontina per costringerle a fermarsi in un vicino ...

Roma : ex dipendente rapina 13.550 euro da sala giochi - arrestato : Roma – Ha rapinato nel giugno scorso una sala giochi e scommesse in via Anastasio II. Con il volto coperto da un passamontagna, ha minacciato con una spranga di ferro l’addetto alla cassa, costringendolo ad attivare il sistema a tempo di apertura della cassaforte e delle casse e si e’ impossessato di 13.500 euro, poi si e’ dato alla fuga. Il fatto che il rapinatore si muovesse con cognizione di causa all’interno del ...

Roma - paura a San Giovanni : perde alle slot e rapina un barista : paura a piazza Ragusa, nel quartiere San Giovanni. Un uomo di 47 anni dopo aver perso alle slot-machine ha rapinato armato di con un coltello il titolare del bar: 190 euro l'entità del bottino. L'uomo,...

Roma : Già ai domiciliari rapina casse Cup ospedale - denunciato : Roma – E’ accaduto a Roma. E’ riuscito a forzare la finestra ed e’ entrato all’interno degli uffici del Cup dell’ospedale Eastman in viale Regina Elena. L’uomo, un italiano di 35 anni, accertato poi essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ha aggredito il cassiere afferrandolo al collo e si e’ fatto consegnare l’incasso pari a 3.100 euro. Poi, fuggito a piedi ha fatto perdere ...

Roma - rapina anziana per debiti di gioco e le rompe il femore : preso filippino : Nella sua borsetta aveva soltanto del cibo e i documenti. Stava andando a casa del figlio, piccoli passi per riabbracciare la sua famiglia. L'anziana, 81 anni, alle 6 del mattino ha però subito una ...