Roma | Domenico e Angelo Spada condannati in appello per usura ed estorsione

Rally “RomaCapitale” : Giandomenico Basso sfiora l’impresa - è secondo assoluto : Il trevigiano Giandomenico Basso è tornato in modo vibrante al via del tricolore rally con una prestazione d’effetto, vicina alla conquista del primo gradino del podio Movisport ad un passo dal successo al 6° Rally RomaCapitale, nel fine settimana appena trascorso. Giandomenico Basso, in coppia per la prima volta con Moira Lucca, su una Skoda Fabia R5, ha “rischiato” di vincere la sesta prova del Campionato Italiano, valida anche per la ...