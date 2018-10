Ritrovati corpi donna e bimbo scomparsi ieri a S Pietro Lametino

Maltempo in Calabria : Ritrovati i corpi senza vita di mamma e il figlio di 7 anni dispersi da ieri : Si cerca un altro figlio della donna di 2 anni. La famiglia era a bordo di un'auto ritrovata con i lampeggianti accesi nella zona a sud di Lamezia Terme, colpita da forti piogge - Prime vittime dell'...

Attirava le vittime su Twitter - poi le macellava : i corpi Ritrovati in una casa degli orrori : Oggi in Giappone è stato incriminato Takahiro Shiraishi, 27 anni, conosciuto come il serial killer di Twitter

Ponte Morandi - oggi lutto nazionale e funerali di Stato per 19 vittime. Altri 4 corpi Ritrovati tra le macerie – DIRETTA : A poche ore dai funerali di Stato sale a 42 il numero delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. La scorsa notte, intorno alle 3, i soccorritori hanno recuperato tra le macerie del viadotto un’automobile, una Hyundai, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera. All’interno c’erano tre corpi: si ...

Ancona - giovani nigeriani dispersi in mare : Ritrovati i corpi. Erano richiedenti asilo : Sono stati rinvenuti stamattina in mare i corpi senza vita di due giovani richiedenti asilo nigeriani, di 20 e 25 anni, non riemersi ieri pomeriggio durante un bagno insieme ad altri ragazzi vicino ...

Ritrovati corpi ragazzi dispersi in mare : ANSA, - ANCONA, 14 AGO - Sono stati rinvenuti stamattina in mare i corpi senza vita di due giovani richiedenti asilo nigeriani, di 20 e 25 anni, non riemersi ieri pomeriggio durante un bagno insieme ...

Due ragazzi dispersi in mare ad Ancona : Ritrovati i corpi : Sono stati rinvenuti stamattina in mare i corpi senza vita di due giovani richiedenti asilo nigeriani, di 20 e 25 anni, non riemersi ieri pomeriggio durante un bagno insieme ad altri ragazzi vicino agli scogli davanti alla spiaggia libera di Torrette ad Ancona. A trovarli sul fondale limitrofo alla zona dov’erano scomparsi, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno affiancato gli uomini e le motovedette della Guardia ...