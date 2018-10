Riscoprire il collettivo

huffingtonpost

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Tom Wolfe scrisse prima di morire un libretto dal titolo: Il decennio dell'Io. Troppo buono. Già negli anni '80 un altro grande americano -Christopher Lasch- ne La cultura del narcisismo, aveva descritto mirabilmente la deriva individualistica, edonistica e consumistica della società americana, iniziata per l'appunto più di trent'anni fa e poi allargatasi alla nostra Europa.Nel frattempo il narcisismo da pecca individuale è diventato una patologia sociale e l'individualismo permea i modelli economici, politici e culturali del nostro tempo. Famosa la frase di Margaret Thatcher: "la società non esiste", ma solo gli individui con i loro interessi.Più o meno nello stesso periodo del trionfo della Thatcher e di Reagan la rivoluzione neoliberista del mercato selvaggio e quella digitale dei like e della finzione dei "social" hanno fatto dell'individuo ...