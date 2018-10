Riscaldamento globale | anche l' inquinamento da plastica tra le cause

Ricerca - Uniparma : il Riscaldamento globale aumenta la statura delle piante alpine : È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature l’articolo Plant functional trait change across a warming tundra biome del gruppo di Ricerca in Geobotanica ed Ecologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilita’ Ambientale dell’Universita’ di Parma, costituito da Marcello Tomaselli, Alessandro Petraglia e Michele Carbognani. Il gruppo di studiosi conduce da oltre 10 ...

Clima : con il Riscaldamento globale previsto un aumento di eventi meteo estremi : Il riscaldamento globale genererà più eventi meteo estremi di pioggia e siccità nel mondo, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori della Rutgers University. Questi eventi estremi includono ondate di siccità più frequenti nelle parti nordoccidentali, centrali e meridionali degli USA e in Messico ed eventi di precipitazioni intense più frequenti sull’Asia meridionale, la Penisola Indocinese e la Cina meridionale. Il motivo? Onde ...

Un mammut clonato ci salverà dal surRiscaldamento globale : Raccontano gli storici e i paleontologi che c’è stata l’epoca delle glaciazioni, in cui vivevano molte specie di animali che ora non esistono più: il rinoceronte lanoso, la tigre dai denti a sciabola e il mammut. Tutti estinti e per ora rivisti solo al cinema. Solo per ora però, perché c’è chi sta lavorando alla «rinascita» del più grande di tutti, il mammut. Non una rinascita virtuale come può essere quella dei cartoni animali modello Era ...

Clima - WWF : da oggi il summit IPCC in Corea per valutare le azioni necessarie per ridurre il Riscaldamento globale : Da oggi al 5 ottobre, i governi si riuniranno a Incheon, in Repubblica di Corea (Corea del Sud), per approvare il rapporto scientifico speciale che dovrà indicare le azioni da mettere in atto per mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Si prevede che il rapporto evidenzi la necessità di un’azione urgente per il Clima, dato che gli impatti Climatici stanno aumentano di intensità, ...

Ambiente : il Riscaldamento globale mette a rischio i parchi Usa : Il riscaldamento globale rischia di causare ingenti danni in tutto il mondo, e tra le tante bellezze naturali a rischio vi sono anche i parchi nazionali americani che si stanno riscaldando ad una velocità doppia rispetto al resto degli Stati Uniti, poiché si trovano in zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici (montagne, deserti, Artico). Gli Usa rischiano così di perdere i caratteristici alberi del parco di Joshua Tree o i ghiacciai del ...

Gli USA saranno la principale "vittima" del Riscaldamento globale - : Per farlo, gli scienziati hanno combinato tutte le possibili conseguenze economiche e sociali associate al riscaldamento globale e hanno stimato l'influenza sull'economia per ognuno di questi fattori,...

Clima : Genova e Milano tra le prime 10 grandi città europee più colpite dal Riscaldamento globale negli anni 2000 : Un’indagine realizzata dall’European Data Journalism Network (EDJNet), una piattaforma di giornalismo investigativo che riunisce 19 media europei, ha inserito Genova e Milano tra le prime dieci grandi città europee più colpite dal riscaldamento globale negli anni 2000. I capoluoghi di Liguria e Lombardia sono stati inseriti all’8° e 10° posto della graduatoria delle grandi città europee che hanno fatto registrare temperature ...

Il Riscaldamento globale 56 milioni di anni fa ha cambiato il volto della Terra : Uno studio pubblicato su Scientific Reports, coordinato dall’Università di Ginevra (condotto in collaborazione con le università di Losanna, Utrecht, Western Washington e Austin) ha scoperto che con temperature medie più alte da 5 a 8°C e devastanti inondazioni, il riscaldamento globale 56 milioni di anni fa ha cambiato il volto del nostro pianeta. Gli scienziati hanno trovato tracce di quel periodo nei sedimenti nel versante spagnolo dei ...

Greta - la 15enne che sciopera davanti al parlamento contro il Riscaldamento globale : La protesta contro i politici "Perché andare a scuola? Per loro fatti non contano. Lo sto facendo perché voi adulti diate importanza al mio futuro", ha spiegato la ragazzina svedese da due settimane è seduta per terra davanti al parlamento di Stoccolma dove consegna volantini e mostra cartelli per sensibilizzare l'opinione pubblica locale sui cambiamenti climatici.Continua a leggere

Clima : Trump ridimensiona le leggi sul metano - gas serra che contribuisce al Riscaldamento globale : L’amministrazione Trump sta ridimensionando alcune normative sull’inquinamento da metano che sta contribuendo a cambiare il Clima, ritenendole costose e onerose, ma il Colorado si oppone, con il sostegno dell’industria. Le compagnie energetiche del Colorado hanno scoperto e riparato circa 73.000 perdite di metano dal 2015 sotto un programma statale di controllo dei giacimenti di petrolio, secondo la Colorado Air Pollution Control Division. Il ...