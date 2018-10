Rifiuta di visitare clandestino | azione disciplinare contro il medico di Trento

Rifiuta di visitare paziente che muore per aneurisma : medico assolto/ Per la Cassazione non c’è nesso causale : Rifiuta di visitare paziente che muore per aneurisma: la Corte di Cassazione ha assolto il medico di famiglia. Per i giudici la sua visita a domicilio non avrebbe potuto evitare il decesso.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:45:00 GMT)