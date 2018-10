Riccardo Guarnieri confessa di volere un figlio da Ida Platano

Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? La decisione della coppia (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? La coppia ha preso una decisione molto particolare...(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne : il gesto del Guarnieri per Gemma : Ida e Riccardo lasciano insieme Uomini e Donne: il cavaliere prima chiede scusa a Gemma Galgani Ida Platanò e Riccardo Guarnieri hanno lasciato Uomini e Donne. La coppia, che ultimamente ha superato una grande prova a Temptation Island, ha deciso di vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. I due ora finalmente si sentono […] L'articolo Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne: il gesto del Guarnieri per Gemma proviene da ...

Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme : "Ma a una condizione" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani troverà il grande amore e, magari, il suo futuro marito? Le frecciatine di Tina e Giorgio

Uomini e donne - Riccardo Guarnieri massacrato in studio : Tina Cipollari gli dà il colpo di grazia : Nella puntata di mercoledì 26 settembre di Uomini e donne i protagonisti sono ancora una volta Riccardo Guarnieri e Ida Platano . La situazione tra i due sembra più tesa che mai e, dopo Temptation ...

UeD - Riccardo e Ida : tutti contro il Guarnieri - il rimprovero alla dama : Uomini e Donne, Riccardo e Ida: il Guarnieri duramente accusato, arriva anche il rimprovero alla dama tutti contro Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, mentre anche Ida Platano è costretta a prendersi dei rimproveri. Il cavaliere del Trono Over si ritrova a parlare nuovamente dei problemi che ha con la dama. Dopo Temptation Island, il […] L'articolo UeD, Riccardo e Ida: tutti contro il Guarnieri, il rimprovero alla dama proviene da Gossip ...

IDA PLATANO E Riccardo GUARNIERI/ Uomini e donne : dalla rottura alla pace ritrovata (Trono Over) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI tornano nel parterre di Uomini e donne per cercare l'anima gemella. Poi però accade qualcosa che sorprende i telespettatori del Trono Over...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri da Maria De Filippi - l'annuncio : La turbolenta relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra essere arrivata a una conclusione. Come trapelato dalle registrazioni di ieri, giovedì 20 settembre, di Uomini e Donne , i due hanno ...

Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri dopo Ida esce con Barbara De Santi? Scontri in arrivo (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Riccardo Guarnieri dopo la rottura con Ida Platano inizia a frequentare Barbara De Santi? Le anticipazioni...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri e il gesto d'amore per Ida Platano : il terribile sospetto - cosa c'è dietro : Ida Platano e Riccardo Guarnieri : la telenovela tutta in salsa Uomini e Donne continua. Secondo le ultime indiscrezioni, il cavaliere pugliese è stato avvistato nella giornata di ieri, lunedì 17 ...

BARBARA DE SANTI NUDA SU INSTAGRAM/ Uomini e Donne Over - foto : svelati i messaggi inviati a Riccardo Guarnieri : BARBARA De SANTI NUDA su INSTAGRAM dopo la lite con Gemma Galgani al trono Over di Uomini e Donne: la dama fa impazzire i social e scatena la reazione della rivale?

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri avvistato alla stazione di Brescia con una valigia : La love story tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri nata a 'Uomini e Donne over' nella scorsa stagione televisiva e messa a dura prova a 'Temptation Island' nell'estate appena passata, sembrava essere giunta al capolinea dopo le anticipazioni relative alla registrazione del trono over, puntata che sarà trasmessa su Canale 5 la prossima settimana. Ida e Riccardo in quell'occasione hanno affermato di essersi lasciati definitivamente. La dama ha ...

Uomini e Donne - Barbara De Santis : 'Ho interesse per Riccardo Guarnieri'. Ida va su tutte le furie : Il ritorno di Barbara De Santis , dopo 3 anni di assenza, nello studio di Uomini e Donne si è fatto decisamente sentire. Oltre agli scontri con la sua acerrima nemica Gemma Galgani, la De Santis dovrà ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 settembre 2018 : Barbara De Santi ci prova con Riccardo Guarnieri! : Battibecchi e colpi di scena. Ecco che cosa accadrà nella seconda Puntata Uomini e Donne Over. Ida Platano smaschera Barbara De Santi: ci ha provato con Riccardo Guarnieri. Uomini e Donne: David preferisce Pamela a Valentina! Maria De Filippi cerca di fare da paciere tra Gemma Galgani e Barbara De Santi. Gianni e Tina però continuano a creare discussioni. La conduttrice poi dà la parola a David il quale era già seduto al centro studio, ma i ...