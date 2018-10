Riace - lo sfogo del sindaco Lucano : 'Le regole? Rispetto la Costituzione più di altri' : 'C'è mi accusa di non aver rispettato le regole ma forse la Costituzione italiana la Rispetto più io di molti che si nascondono dietro 'le...

[Le intercettazioni] "Io costretto a fare matrimoni fasulli per colpa di Minniti". Lo sfogo del sindaco di Riace : Il Gip di Locri non ha concesso la misura cautelare nei confronti del sindaco di Riace, Domenico Lucano, per gran parte dei capi di imputazione contestati dalla Procura: accuse generiche prive di ...