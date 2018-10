Riace | Boldrini | “Salvini esulta per Lucano? Si preoccupi di combattere le mafie”

fanpage

: #Salvini a #Napoli: 'Entro fine anno 100 agenti in più'. Controlli via per via, palazzo per palazzo'. Arresto del s… - Agenzia_Ansa : #Salvini a #Napoli: 'Entro fine anno 100 agenti in più'. Controlli via per via, palazzo per palazzo'. Arresto del s… - Raffaellamicco2 : RT @sabrimaggioni: #Riace #Boldrini difende #MimmoLucano “Il suo modello di accoglienza ha avuto riconoscimenti anche internazionali” Ramme… - peppealbi : RT @sabrimaggioni: #Riace #Boldrini difende #MimmoLucano “Il suo modello di accoglienza ha avuto riconoscimenti anche internazionali” Ramme… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Per commentare la vicenda giudiziaria che sta interessando il primo cittadino di, Mimmo, Fanpage.it ha contattato l'ex presidente della Camera Laura, la quale nella giornata di domani si recherà nella cittadina calabrese per testimoniare la propria solidarietà al sindaco: "Salvini associa due concetti molto distinti e molto diversi, sovrapponendoli in maniera equivoca, andando a generare una percezione sbagliata nell'opinione pubblica, come se la sicurezza non fosse più minacciata dalla criminalità organizzata, dalla corruzione, dal caporalato, ma solo dagli immigrati".