Renzi sicuro di sè | pronto a sfidare Di Maio e Salvini in TV

blogitalia.news

: Renzi ci riprova: ‘Di sicuro prima o poi noi torneremo’ - AntonioGaldi7 : Renzi ci riprova: ‘Di sicuro prima o poi noi torneremo’ - old_marlet : @antonio_bordin @BigBoss_6 @UNICEF @fuoridallaue @ValeMameli @evavola @oinot49 @Rinaldi_euro @AndFranchini @valy_s… - francychicca621 : @girofili66 Lei è il tipo che ha fiducia nella magistratura quando arresta Lucano, assolve la Raggi, ma la consider… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)lʼex segretario Pd fa il punto sui suoi ʼMille giorniʼ e attacca lʼattuale governo: ” Loro sono così: fanno i no vax con i figli degli altri” Matteoe Diin tv. A dirlo è lui stesso, durante la lunga chiacchierata a L‘Intervista, la trasmissione di Canale 5 condotta daMaurizio Costanzo. L’ex segretario del Pd è soddisfatto di alcuni dei risultati ottenuti “Il jobs act, che tutti criticano, ha prodotto un milione e 200mila posti di lavoro in più. E non lo diceo il partito, ma l’Istat”, commenta il dem alludendo all’opposizione del governo gialloverde alle sue misure per l’occupazione.aggiunge anche che “, quando gli ho proposto l’incontro, si è rifiutato. Difu addirittura imbarazzante”. Costanzo accoglie la sfida e si propone come moderatore del ...