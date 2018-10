RENZI | REDDITO DI CITTADINANZA È VOTO DI SCAMBIO Di Maio | Niente soldi

RENZI contro il Def : "Reddito Cittadinanza è un voto di scambio"/ "Grecia? Rischiamo di finire come Venezuela" : Matteo Renzi a ruota libera contro Def e Governo: 'reddito di Cittadinanza è un voto di scambio'. La sfida dell'ex segretario: ' come Venezuela'.

RENZI contro il Def : “Reddito Cittadinanza è un voto di scambio”/ “Grecia? Rischiamo di finire come Venezuela” : Matteo Renzi a ruota libera contro Def e Governo: "reddito di Cittadinanza è un voto di scambio". La sfida dell'ex segretario: "altro che Grecia, Rischiamo la fine del Venezuela"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:13:00 GMT)

L'Intervista - Matteo RENZI da Costanzo : "Reddito di cittadinanza? Sarà la fine del M5S". Le anticipazioni : Stasera, giovedì 4 ottobre, in seconda serata, su Canale 5, l'ex premier si racconta in occasione del nuovo appuntamento con...

Matteo RENZI : "Io tradito dai malati di sindrome del beneficiato rancoroso. Il reddito di cittadinanza? Sarà la fine dei 5 Stelle" : "Sai chi mi colpisce? Quelli che Andreotti chiamava chiamava i malati da sindrome del beneficiato rancoroso". Con queste parole Matteo Renzi ha risposto a Maurizio Costanzo nel corso di un'intervista in cui sono stati presentati alcuni passaggi di 'Firenze secondo me', il documentario di cui è protagonista e che andrà in onda su Mediaset.Renzi ha tracciato l'identikit delle persone che lo avrebbero tradito mentre era al potere: ...