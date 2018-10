REDDITO E PENSIONI DI CITTADINANZA L' esempio dell' Argentina | clientelismo e lavoro nero

Def alle Camere : 16 miliardi per REDDITO di cittadinanza e pensioni : Oltre 16 miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100). Per i centri per l’impiego 1 miliardo, flat tax 2 miliardi, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine 1 miliardo, truffati dalle banche 1,5 miliardi. Nel frattempo il ministro dell’Economia Tria, ha inviato una lettera alla Commissione Ue per spiegare la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica...

Def alle Camere : 16 miliardi per REDDITO di cittadinanza e pensioni. Tria prova a rassicurare l’Ue : A una settimana esatta dall’approvazione in consiglio dei ministri, la nota di aggiornamento al Def è stata inviata alle Camere, dove dalla prossima settimana inizierà la discussione. Ci saranno 16 miliardi per il reddito di cittadinanza e la riforma delle legge Fornero, di cui 9 miliardi per reddito e pensioni voluti dai grillini e 7 per la quota ...

Manovra da 21 - 5 miliardi : dal REDDITO - alle pensioni - al superamento della Fornero : Misure per 21,5 miliardi: dal reddito di cittadinanza al superamento della legge Fornero. È quanto punta a impegnare il governo nella prossima Manovra, secondo quanto riportato da una nota di Palazzo ...

Lega-M5S : scontro sulle cifre del deficit Più soldi al REDDITO o alle pensioni? Ora dopo ora - tutte le diverse versioni : I due partiti di maggioranza si contraddicono sulla spartizione della «torta» da 16 miliardi frutto dello sforamento del deficit: quanti vanno alle pensioni e quanti al reddito di cittadinanza?

Pensioni e REDDITO di cittadinanza - l’extra-deficit lo pagheranno anche le banche : Nel mirino ci sarebbero la deducibilità degli interessi passivi, che scenderebbe dall’attuale 100% all’86%; lo spostamento su più anni della deducibilità delle maggiori svalutazioni previste dall’applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 9 sulle cosiddette perdite “attese”; l’addio all’Aiuto alla crescita economica meglio noto come Ace...

Pensioni e LdB2019 : su Quota 100 e REDDITO di cittadinanza si cerca l'accordo con l'UE : Dopo gli scontri accesi che si sono verificati negli scorsi giorni con i tecnici dell'UE, la diplomazia sembra iniziare a muoversi sottotraccia per la ricerca di un compromesso sulla sostenibilità delle misure previste all'interno della legge di bilancio 2019. D'altra parte, mancano ancora i dettagli operativi mentre sullo sfondo i mercati hanno visto lo spread tra Btp e Bund arrivare a superare l'importante soglia psicologica dei 300 punti, con ...

Manovra - l'ultima carta di Tria : se non c'è la crescita stop a REDDITO e pensioni : Più che su un sentiero stretto, come usava dire il suo predecessore Pier Carlo Padoan, Giovanni Tria sta camminando su una fune. Ieri, a tarda sera, il ministro dell'Economia, rientrato ...

Pensioni e LdB 2019 : quota 100 e REDDITO di cittadinanza - Ocse esprime preoccupazione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 ottobre 2018 vedono emergere nuove perplessità dai tecnici internazionali in merito alla sostenibilità delle misure previste con la prossima Manovra. Nel frattempo dal Governo si punta il dito contro il mancato riconoscimento della sofferenza dei giovani, categoria che risulterà destinataria tra gli altri del reddito di cittadinanza. Anche da Confindustria si torna ad esprimere perplessità in merito alla ...

Pensioni - Alberto Brambilla a Pietro Senaldi : 'I soldi per riformare la Fornero ci sono - ma il REDDITO M5s...' : Com' è la situazione a Roma, professore? E i conti? 'Seguo la politica da oltre vent' anni e ho imparato a interpretare i suoi fiumi carsici, quelli che sotto le dichiarazioni a mezzo stampa ti ...

Def : REDDITO di cittadinanza - flat tax - pensioni - legge Fornero e deficit : cos’ha deciso il governo : “Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. È la manovra del cambiamento”. Questo a caldo il messaggio espresso con soddisfazione dai vicepremier Di Maio e Salvini dopo il vertice governativo che ha varato la nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e finanza che indirizzerà la legge di Bilancio, e in sostanza traccia un nuovo programma per la politica economica del prossimo triennio. Il 2,4% è il rapporto ...