Reddito di cittadinanza | spunta il limite a 18 mesi

Reddito di cittadinanza - le spese immorali e le polemiche a vanvera – L’Istantanea di Caporale : Questo governo offre gratis pasticci quotidiani, e fa già per tre. Offre a tutti motivi per sbeffeggiarlo, e non dovremmo curarci di trovarne altri per dirci sazi. E invece… Ora, per esempio, non ci sta bene che i soldi del Reddito di cittadinanza siano destinati a soddisfare bisogni primari e, almeno in teoria, ad escludere le spese di non stretta necessità. Possiamo essere contro questa misura, ritenerla puramente assistenziale, ...

Reddito di cittadinanza - ecco come funziona : tutto quello che c’è da sapere Videoscheda Vota : 31 mila partecipanti : È una delle novità della manovra del governo Lega-M5S. A partire da marzo 2019 sarà possibile richiederlo

Bertinotti riporta a sinistra il Reddito di cittadinanza : "È una politica necessaria" : Per Fausto Bertinotti il reddito di cittadinanza "è una politica necessaria". Lo ha detto in un'intervista su Tv2000. "Se il sistema - ha aggiunto - è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari è evidente che si deve pensare ad un intervento pubblico in qualche modo sussidiario".L'ex presidente della Camera ha ...

Reddito di cittadinanza - ai centri per l’impiego manca un miliardo : Rispetto ai due miliardi annunciati il Governo con la nota di aggiornamento al Def ne prevede solo uno. In Italia i centri per l’impiego funzionano male e, in media, si spendono 10mila euro annui per disoccupato contro i 25mila della Germania e i 21mila della Svezia...

Def - Tajani : “Le stime del Pil italiano sono irrealizzabili. Reddito di cittadinanza? Regalia di Stato” : Le stime del Pil italiano inserite nel def “sono irrealizzabili: tutti gli indicatori danno lo 0,9, non si fa la Tav, la Tap, il Terzo valico, la Gronda. Dov’è la politica per gli investimenti e la crescita? C’è solo il Reddito di cittadinanza e la Fornero, la flat tax è inesistente. Bisogna tagliare il cuneo fiscale anziché regalare soldi”. Cosi’ il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commenta la ...

Di Maio spiega come sarà erogato il Reddito di cittadinanza : Roma, 5 ott., askanews, - 'Il reddito sarà erogato su un normale bancomat, non ci sarà la reddito di cittadinanza card perchè è umiliante anche per chi la utilizza, per chi ha dei figli da mantenere. ...

Reddito di cittadinanza - si cambia : spunta il limite a 18 mesi : Anche questo un modo non solo per risparmiare, ma anche per fare in modo che i 10 miliardi iniettati nelle tasche della parte più povera della popolazione si riversino interamente nell'economia.

Renzi contro il Def : "Reddito cittadinanza è un voto di scambio"/ "Grecia? Rischiamo di finire come Venezuela" : Matteo Renzi a ruota libera contro Def e Governo: 'reddito di Cittadinanza è un voto di scambio'. La sfida dell'ex segretario: 'come Venezuela'.

Reddito di cittadinanza - Bertinotti a Tv2000 : “E’ una politica necessaria”. E sul clima politico : “Sono preoccupato” : “Il Reddito di cittadinanza è una politica necessaria”. Lo ha detto l’ex sindacalista e presidente della Camera, Fausto Bertinotti, in un’intervista realizzata da Augusto Cantelmi per il programma TGtg su Tv2000. “Se il sistema – ha aggiunto Bertinotti – è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari è evidente che si deve ...

"L'italia è fondata sul lavoro e non sul Reddito di cittadinanza" : Il reddito di cittadinanza è una misura cristiana? L'arcivescovo Emidio Cipollone opera nella diocesi di Lanciano - Ortona. Vive, insomma, in uno di quei territori del Belpaese che potrebbero essere interessati da molte richieste riguardanti l'oggetto del provvedimento ora in discussione. Quello che dovrebbe garantire 780euro mensili ad alcune fasce di disoccupati. Abbiamo sentito il parere del monsignore su questo e altri argomenti.Monsignor ...

Reddito di cittadinanza - vi svelo un segreto : anche al Sud si lavora : La terza Repubblica, o come si vuol definire questa cosa ancora nebulosa che abbiamo al Governo, potenzialmente salvifica e altrettanto ipoteticamente mortale, con un’opposizione verbalmente impeccabile ma manifestamente colpevole, è nata sotto il segno di una certezza, un’equazione: Reddito di cittadinanza = Sud. Gli oracoli dei talk show concordano. Lo dice sua eminenza Flavio Briatore – “Reddito di cittadinanza? Al Sud già stanno ...

Manovra - ecco il testo della nota al Def tra Reddito di cittadinanza e revisione della Fornero : Il prodotto interno lordo dell’Italia salirà dell’1,5% nel 2019 dell’1,6% nel 2020 e dell’1,4% nel 2020. Ma, secondo la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, la crescita potrebbe anche essere superiore se gli investimenti pubblici e privati riusciranno a scuotere l’economia italiana recuperando il gap con il resto del Vecchio Continente. Tuttavia, le previsioni ottimistiche sul pil, atteso ...