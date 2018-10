Reddito di cittadinanza | si cambia | spunta il limite a 18 mesi

Renzi contro il Def : "Reddito cittadinanza è un voto di scambio"/ "Grecia? Rischiamo di finire come Venezuela" : Matteo Renzi a ruota libera contro Def e Governo: 'reddito di Cittadinanza è un voto di scambio'. La sfida dell'ex segretario: 'come Venezuela'.

Renzi contro il Def : “Reddito cittadinanza è un voto di scambio”/ “Grecia? Rischiamo di finire come Venezuela” : Matteo Renzi a ruota libera contro Def e Governo: "reddito di Cittadinanza è un voto di scambio". La sfida dell'ex segretario: "altro che Grecia, Rischiamo la fine del Venezuela"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:13:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Bertinotti a Tv2000 : “E’ una politica necessaria”. E sul clima politico : “Sono preoccupato” : “Il Reddito di cittadinanza è una politica necessaria”. Lo ha detto l’ex sindacalista e presidente della Camera, Fausto Bertinotti, in un’intervista realizzata da Augusto Cantelmi per il programma TGtg su Tv2000. “Se il sistema – ha aggiunto Bertinotti – è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari è evidente che si deve ...

"L'italia è fondata sul lavoro e non sul Reddito di cittadinanza" : Il reddito di cittadinanza è una misura cristiana? L'arcivescovo Emidio Cipollone opera nella diocesi di Lanciano - Ortona. Vive, insomma, in uno di quei territori del Belpaese che potrebbero essere interessati da molte richieste riguardanti l'oggetto del provvedimento ora in discussione. Quello che dovrebbe garantire 780euro mensili ad alcune fasce di disoccupati. Abbiamo sentito il parere del monsignore su questo e altri argomenti.Monsignor ...

Reddito di cittadinanza - vi svelo un segreto : anche al Sud si lavora : La terza Repubblica, o come si vuol definire questa cosa ancora nebulosa che abbiamo al Governo, potenzialmente salvifica e altrettanto ipoteticamente mortale, con un’opposizione verbalmente impeccabile ma manifestamente colpevole, è nata sotto il segno di una certezza, un’equazione: Reddito di cittadinanza = Sud. Gli oracoli dei talk show concordano. Lo dice sua eminenza Flavio Briatore – “Reddito di cittadinanza? Al Sud già stanno ...

Manovra - ecco il testo della nota al Def tra Reddito di cittadinanza e revisione della Fornero : Il prodotto interno lordo dell’Italia salirà dell’1,5% nel 2019 dell’1,6% nel 2020 e dell’1,4% nel 2020. Ma, secondo la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, la crescita potrebbe anche essere superiore se gli investimenti pubblici e privati riusciranno a scuotere l’economia italiana recuperando il gap con il resto del Vecchio Continente. Tuttavia, le previsioni ottimistiche sul pil, atteso ...

Reddito di cittadinanza - a chi spetta : C'è anche il Reddito di cittadinanza nella prima manovra targata M5S-Lega. Il governo infatti, stando alla Nota di aggiornamento al Def arrivata in nottata alle Camere, stanzierà 10 miliardi per ...

Nel Def 16 miliardi per Reddito di cittadinanza e pensioni - con obiettivo quota 41 : Il Def altro non è che l’atto di governo propedeutico alla manovra finanziaria. Per molti è il secondo atto più importante dell’esecutivo in materia economica ed è quello che di fatto annuncia la legge di Bilancio. Sulla manovra l’attesa è tanta soprattutto per pensioni e povertà, con alcune misure che destano interesse generalizzato nell’opinione pubblica. La cancellazione della legge Fornero con la nascita di nuove misure pensionistiche e il ...

Reddito di cittadinanza - Oliviero Toscani al M5s 'Spese morali e immorali Sono ubriachi' : ROMA - 'Spese morali e immorali? Questa è una barzelletta. Ho detto che i Veneti erano ubriachi ma i cinquestelle lo Sono molto di più'. Parole sferzanti quelle di Oliviero Toscani, ospite di Circo ...

Reddito di cittadinanza - Laura Castelli : "Non è assistenziale e servirà anche al Nord" : "Ci siamo presi qualche giorno per lavorare sul testo, approfondendo le coperture per migliorare i rapporti fra deficit, debito e Pil". Così la grillina Laura Castelli, sottosegretaria all'Economia, spiega al Corriere della Sera, i motivi del ritardo con cui è stata presentata la nota di aggiornamento al Def nella quale si è leggermente cambiata rotta: ora il deficit del 2,4% è previsto solo per il primo anno.La Castelli assicura che il governo ...

Reddito di cittadinanza - doccia fredda per il M5s : Dai sondaggi primo campanello d'allarme per Di Maio: secondo Euromedia il 61,5% degli italiani non ritene che il sussidio di...

Reddito di cittadinanza - Castelli : “Anche il Nord ne ha bisogno. Eviteremo abusi incrociando banche dati” : Il Reddito di cittadinanza, secondo il viceministro dell'Economia, è una misura di riconversione industriale di cui anche il Nord Italia ha molto bisogno. "Chi truffa avrà 6 anni di carcere. I controlli verranno fatti a monte per vedere se quel nucleo familiare ha diritto al Reddito di cittadinanza. Lo si farà incrociando le banche dati. A questo si assocerà la tracciabilità, per smascherare eventuali abusi".Continua a leggere

Pensione a quota 100 - le regole del Reddito di cittadinanza - la rottamazione delle cartelle. Ecco la manovra : ROMA - reddito e pensioni di cittadinanza: 9 miliardi. quota 100, tra anni di età e anni di contributi, per il superamento della legge Fornero: 7 miliardi. Rafforzamento dei centri per l'impiego: un ...