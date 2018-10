Reddito di cittadinanza | pensioni e flat tax | i conti in tasca alla manovra

Reddito di cittadinanza - spunta il limite a 18 mesi : Il Reddito di cittadinanza cambia ancora. La durata del sussidio per chi si trova in situazione di povertà assoluta, non sarà più di tre anni come inizialmente previsto, ma...

Modalità di pagamento : tutto quello che è emerso finora sul Reddito di cittadinanza : L'obiettivo è spingere le persone a comprare ciò che è necessario rimettendo in moto l'economia locale', ha detto il premier. Ad ogni modo, Piacentini si chiama fuori dal dibattito: 'Il team di ...

Reddito E PENSIONI DI CITTADINANZA/ L'esempio dell'Argentina : clientelismo e lavoro nero : REDDITO e PENSIONI di CITTADINANZA possono avere effetti molto negativi. Questo tipo di sussidi in Argentina non hanno certo diminuito la povertà.

Reddito di cittadinanza - limite di 18 mesi : spunta un piano con tre requisiti : Il Reddito di cittadinanza cambia ancora. La durata del sussidio per chi si trova in situazione di povertà assoluta, non sarà più di tre anni come inizialmente previsto, ma poterebbe scendere fino a ...

Reddito di cittadinanza : con la casa di proprietà l'assegno sarà di circa 400 euro : Il Reddito di cittadinanza partira' il prossimo anno, attualmente non sono ancora stati resi noti i dettagli delle modalita' di erogazione ma stando alle dichiarazione del leader grillino l'importo non sara' uguale per tutti. L'ammontare del contributo sara' infatti calibrato in base al Reddito a disposizione e se si hanno o meno proprieta' immobiliari. Chi ha una casa di proprieta' e risulta senza Reddito percepira' un Reddito inferiore che, ...

Def alle Camere : 16 miliardi per Reddito di cittadinanza e pensioni : Oltre 16 miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100). Per i centri per l’impiego 1 miliardo, flat tax 2 miliardi, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine 1 miliardo, truffati dalle banche 1,5 miliardi. Nel frattempo il ministro dell’Economia Tria, ha inviato una lettera alla Commissione Ue per spiegare la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica...

Pensioni - tasse - Reddito di cittadinanza : il testo del Def : reddito di cittadinanza da aprile e Pensioni di cittadinanza da gennaio 2019 insieme a quota 100, con un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contribuzione per anticipare l’uscita dal...

Reddito cittadinanza - M5s : “Apprezzato da ministro tedesco”. Ma lui : “Parlavo di protezione sociale - non mi immischio” : A favore di “manovre espansive” per la “protezione sociale”, ma non ha “parlato di Reddito di cittadinanza” e non vuole “immischiarsi in una discussione di politica interna”. L’audizione davanti alle commissioni Politiche Ue in Parlamento del ministro tedesco per gli Affari Ue Micheal Roth è diventata un caso. Poco dopo l’intervento informale di fronte agli organi parlamentari riuniti, ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Sei anni di galera per chi imbroglia" : Il Reddito di cittadinanza diventerà presto realtà. Sappiamo già che il governo ha previsto tra gli 8 e i 10 miliardi di euro per realizzare il principale obiettivo del Movimento 5 Stelle e anche che la quota massima erogata sarà di 780 euro a persona, ma i dettagli di come sarà strutturata questa assoluta novità per l'Italia sono ancora in corso di definizione.Nei giorni scorsi la viceministra dell'Economia Laura Castelli si era sbilanciata ...

Reddito cittadinanza a 5 milioni di italiani. Di Maio : 'Ai furbi sei anni di carcere' : Allo stesso modo 'non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro Paese, - ha insistito - è esattamente il contrario'. Il Movimento difende però la sua creatura, ...

Def alle Camere : 16 miliardi per Reddito di cittadinanza e pensioni. Tria prova a rassicurare l’Ue : A una settimana esatta dall’approvazione in consiglio dei ministri, la nota di aggiornamento al Def è stata inviata alle Camere, dove dalla prossima settimana inizierà la discussione. Ci saranno 16 miliardi per il reddito di cittadinanza e la riforma delle legge Fornero, di cui 9 miliardi per reddito e pensioni voluti dai grillini e 7 per la quota ...

"Il Def è alle Camere". L'annuncio di palazzo Chigi : 10 miliardi per il Reddito di cittadinanza - 7 per la Fornero : Ore 22. Dopo una giornata di pressing e litigi tra Lega e 5 Stelle, con il Tesoro impegnato in un lavoro febbrile, palazzo Chigi dirama un comunicato stampa per annunciare che la Nota di aggiornamento al Def è "alle Camere". Ci arriva con una settimana di ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 27 settembre."Il Def - si legge nella nota - è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre. ...