Reddito di cittadinanza | i poveri non vogliono stare sul divano | ma non sempre la povertà

Bertinotti : "Il Reddito di cittadinanza è necessario" : Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera dei Deputati, è stato intervistato da Augusto Cantelmi su Tv2000 e ha parlato di quello che sta facendo l'attuale governo. Secondo l'ex sindacalista "il reddito di cittadinanza è una politica necessaria" e ha spiegato perché:"Se il sistema è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari ...

"Reddito di cittadinanza con l'Isee Pensioni a 780 euro? Non per tutti" : "Martedì faremo le audizioni che si concluderanno con l'ufficio parlamentare di bilancio con il professor Giuseppe Pisauro (presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio) al quale servirà un po' più di tempo essendo la persona chiamata a validare il quadro complessivo... Segui su affaritaliani.it

Schifani : “Reddito di cittadinanza è un anestetico per il bubbone disoccupazione al Sud” : Il senatore di Forza Italia Renato Schifani spiega perché il reddito di cittadinanza non migliorerà la situazione dell'occupazione nel Mezzogiorno: "Si anestetizza il problema, non si arriva a debellare la patologia. La disoccupazione si risolve creando lavoro. Lo Stato non può fare assistenza, ma deve guidare i processi di crescita economica di un Paese".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Chi imbroglia rischia fino a sei anni di galera. Serie di misure contro i furbi” : “Non daremo un solo euro a chi se ne sta seduto sul divano: chi imbrogli rischia fino a sei anni di galera per dichiarazioni non conformi alla legge”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante il suo intervento al question time rispondendo a una domanda sul Reddito di cittadinanza. “In questa norma abbiamo inserito anche una Serie di misure che contrastano i furbi: ci vogliamo ...

Manovra - Di Maio : Reddito di cittadinanza anche a chi ha la casa : Nessuna esenzione dal reddito di cittadinanza per le persone che non lavorano ma hanno una casa di proprietà, semplicemente ci sarà uno sconto sull'assegno calcolato in base a un cosiddetto "affitto ...

Bertinotti promuove il Reddito di cittadinanza : “È una misura necessaria” : L'ex segretario di Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti, promuove il reddito di cittadinanza voluto dal M5s e previsto dalla manovra: "Se il sistema è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro è evidente che si deve pensare ad un intervento pubblico in qualche modo sussidiario".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - ecco come funziona : videoscheda Vota : 31 mila partecipanti : È una delle novità della manovra del governo Lega-M5S. A partire da marzo 2019 sarà possibile richiederlo

Reddito di cittadinanza : spuntano i paletti sulle spese : Con il Reddito di cittadinanza non si potrà acquistare qualunque cosa: il Governo ha già posto dei paletti alle spese, chiarendo che non saranno ammessi acquisti “immorali”. In che senso? Che esiste già una lista di acquisti ‘non ammessi’ con questi soldi. I limiti del Reddito di cittadinanza Quali sono i limiti agli acquisti che possono essere fatti col Reddito di cittadinanza? Il Governo ha già chiarito che si potranno comprare ...

Reddito DI CITTADINANZA/ Ultime notizie - Di Maio “6 anni per furbi" : Castelli - "controlli su proprietà" : REDDITO di CITTADINANZA, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Bertinotti riporta a sinistra il Reddito di cittadinanza : 'È una politica necessaria' : L'ex presidente della Camera: 'Se il sistema non riesce ad affrontare la disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro si deve pensare a un intervento pubblico sussidiario'

Reddito di cittadinanza - le spese immorali e le polemiche a vanvera – L’Istantanea di Caporale : Questo governo offre gratis pasticci quotidiani, e fa già per tre. Offre a tutti motivi per sbeffeggiarlo, e non dovremmo curarci di trovarne altri per dirci sazi. E invece… Ora, per esempio, non ci sta bene che i soldi del Reddito di cittadinanza siano destinati a soddisfare bisogni primari e, almeno in teoria, ad escludere le spese di non stretta necessità. Possiamo essere contro questa misura, ritenerla puramente assistenziale, ...

Reddito di cittadinanza - spunta il limite a 18 mesi : Il Reddito di cittadinanza cambia ancora. La durata del sussidio per chi si trova in situazione di povertà assoluta, non sarà più di tre anni come inizialmente previsto, ma...

Reddito di cittadinanza - ecco come funziona : tutto quello che c’è da sapere Videoscheda Vota : 31 mila partecipanti : È una delle novità della manovra del governo Lega-M5S. A partire da marzo 2019 sarà possibile richiederlo

Bertinotti riporta a sinistra il Reddito di cittadinanza : "È una politica necessaria" : Per Fausto Bertinotti il reddito di cittadinanza "è una politica necessaria". Lo ha detto in un'intervista su Tv2000. "Se il sistema - ha aggiunto - è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari è evidente che si deve pensare ad un intervento pubblico in qualche modo sussidiario".L'ex presidente della Camera ha ...