Reddito cittadinanza | una misura universale non dovrebbe sottostare a così tanti controlli

Il Def alle Camere - 16 mld di euro per Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. Tria : 'Con l'Ue dialogheremo' : Impegni complessivi per 21miliardi e 500 milioni euro. 'Una manovra coraggiosa che assicurerà la stabilità del sistema' ha assicurato il ministro dell'Economia nella lettera inviata a Bruxelles -

Pensioni - Q100 e Reddito di cittadinanza sperimentali nel 2019 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 4 ottobre 2018 vedono arrivare nuove correzioni riguardanti il deficit nel 2020/21, pur confermando l'avvio della flessibilita' previdenziale tramite la quota 100 [VIDEO] e del reddito di cittadinanza. Queste due misure potrebbero però partire nel 2019 solo in forma sperimentale, così da non dover pesare sui conti negli anni successivi quando sara' discussa la relativa proroga. Nel frattempo da ...

Def scommette sulla crescita - sedici miliardi per Reddito di cittadinanza e pensioni. Tria all’Ue : «Dialoghiamo» : Le stime del Pil del prossimo triennio sono fissate all'1,5% per il 2019, l'1,6 per il 2020 e 1,4% nel 2021. Confermati 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. L'Iva non salirà nel 2019, ma, salvo interventi ulteriori, tornerà a crescere nel biennio successivo. Al vaglio l’abolizione del patto di stabilità interno, che limitava le capacità di intervento degli enti locali ...

Reddito di cittadinanza - Castelli - M5s - : controlli con banche dati e 6 anni di carcere per chi truffa : "In Manovra nessuna marchetta" - Per quanto riguarda la legge di bilancio il sottosegretario all'Economia, intervistata dal Corriere della Sera, ribadisce che "questo governo garantisce zero ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Fino a 6 anni di carcere per chi imbroglia' : Dopo la predica relativa alle cosiddette 'spese immorali' [VIDEO], arriva immancabilmente il bastone. Il Reddito di cittadinanza non è per i cosiddetti 'furbi' come molti pensano, ma per coloro che rispettano le regole. E per chi pensa di esercitare la proverbiale e gia' citata furbizia, c'è il rischio del carcere con pene fino 6 anni. Questo è quanto spiegato dal ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso del ...

Reddito di cittadinanza - pensioni e flat tax : i "conti in tasca" alla manovra : Ci sono finalmente i numeri della Nota di aggiornamento al Def: 138 pagine, inviate al Parlamento nella notte. Secondo Tria...

Reddito di cittadinanza - spunta il limite a 18 mesi : Il Reddito di cittadinanza cambia ancora. La durata del sussidio per chi si trova in situazione di povertà assoluta, non sarà più di tre anni come inizialmente previsto, ma...

Modalità di pagamento : tutto quello che è emerso finora sul Reddito di cittadinanza : L'obiettivo è spingere le persone a comprare ciò che è necessario rimettendo in moto l'economia locale', ha detto il premier. Ad ogni modo, Piacentini si chiama fuori dal dibattito: 'Il team di ...