Recensione Non è vero ma ci credo | una bistecca vegetariana coi complimenti di Nunzio e

Htc U12+ - la Recensione : il bordo “strizzabile” non convince : Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Htc U12+Dopo l’ottimo (ma poco apprezzato dal grande pubblico) smartphone Htc U11, e dopo la variante extra large U11+, il telefono di punta realizzato da Htc per il 2018 è Htc U12+. La casa taiwanese ha sfornato un dispositivo di taglia xl e caratterizzato da tutto ciò che di eccellente riesce ormai da tempo a mettere sui suoi gadget: ...

Non è vero ma ci credo film al cinema : cast - Recensione - curiosità : Non è vero ma ci credo è uno dei film al cinema questa settimana in uscita giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Stefano Anselmi ha come protagonisti Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Maurizio Mattioli. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Non è vero ma ci credo film al cinema: scheda DATA USCITA: 4 ottobre ...

Recensione La libertà non deve morire in mare : un film che dovrebbe essere visto : Giovanni Costantino , che ne è il presidente, racconta come "negli ultimi anni Distribuzione Indipendente sia riuscita a sopravvivere in un mondo di assoluta crisi e sia riuscita a crescere sempre un ...

La libertà non deve morire in mare film al cinema : cast - Recensione - curiosità : La libertà non deve morire in mare è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 27 settembre 2018. La pellicola diretta da Alfredo Lo Piero è di genere documentario, drammatico girata nel 2017. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La libertà non deve morire in mare film al cinema: scheda DATA ...

Recensione The Nun : il Male per soldi... ma non per vocazione : ... questa saga, unicum nel mondo degli horror, ha avuto un tale impatto sugli amanti e non del genere che ogni nuovo capitolo è destinato a riscuotere un successo pari se non superiore a quello dei ...

La Recensione su Tripadvisor è impietosa - ma il ristoratore non ci sta : "Il cibo era okay, ma l'attesa terribile": è questo il giudizio impietoso su un ristorante che un utente ha lasciato su Tripdavisor. Valutazione: una stella. Peccato, però, che i ristoratori si ricordassero alla perfezione di quel tavolo: la risposta alla recensione negativa è stata, dunque, esemplare tanto che è stata ripostata sul social network Imgur, aprendo una discussione.L'anonimato e il fatto che spesso i ...

Separati ma non troppo - film al cinema : Recensione - curiosità : Separati ma non troppo è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale il 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di genere commedia diretta da Dominique Farrugia con Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Separati ma non troppo, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Sous le ...

Shadow of the Tomb Raider - la Recensione : Lara Croft come non l’avete mai vista : Lara Croft è sempre stata una ragazza testarda, intraprendente, curiosa e determinata. Ha affrontatop maledizioni e scoperto segreti e, ormai matura, è pronta per affrontare il suo ultimo viaggio: l’avventura che la porterà a divenire Tomb Raider. “Shadow of the Tomb Raider” si apre in maniera drammatica, Lara e il suo amico Jonah sono diretti in Perù, sulle tracce di un misterioso pugnale di fattura Maya dotato di oscuri ...

VENEZIA 2018 : DOUBLES VIES (NON-FICTION) - La Recensione : A cinque anni di distanza dal grandioso affresco sessantottino Qualcosa nell'aria, torna alla Mostra di VENEZIA Olivier Assayas, che porta al Lido la curiosa commedia DOUBLES VIES, forte di un cast che conta alcuni dei migliori interpreti d'Oltralpe come Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne. L'esile trama lega diversi personaggi impegnati in relazioni e tradimenti reciproci (uno scrittore e la sua compagna portaborse di un ...

Recensione LG G7 : Un top di gamma a cui manca qualcosa ma non so cosa : Ecco la Recensione e video Recensione completa dell’LG G7 che mi è piaciuto tantissimo, concreto e bello ma a cui manca qualcosa per diventare un vero top di gamma Recensione LG G7: Un top di gamma a cui manca qualcosa ma non so cosa Dopo un paio di mesi di test molto approfonditi, ecco la […]

Recensione Nokia 7 Plus dopo 2 mesi di utilizzo : Non ha rivali sotto i 300 euro : Recensione e Video Recensione del Nokia 7 Plus. Mi è piaciuto tantissimo e dopo due mesi di utilizzo non voglio venderlo!!! Recensione Nokia 7 Plus dopo 2 mesi di utilizzo: Non ha rivali sotto i 300 euro Nokia 7 Plus è finalmente lo smartphone medio gamma che tutti stavamo aspettando. dopo due mesi di utilizzo […]