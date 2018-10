Recensione iPhone XS Max | esperienza al top e buona autonomia | ma il grande schermo è

Recensione iPhone XS : Apple ha realizzato un gioiello - ma a che prezzo! : iPhone XS non tradisce le aspettative. Lo stiamo utilizzando da un po’ di giorni come smartphone principale, ed è certamente il degno erede di iPhone X. In Italia, per acquistarlo, si parte da 1.189 euro, ma si può arrivare anche a 1.589 euro (versione da 512 Gigabyte di memoria). Tanti, forse troppi considerando le alternative proposte oggi dal mercato. È un prezzo però decisamente più giustificato rispetto al suo predecessore, perché ...

Recensione Samsung Galaxy Note 9 - lo smartphone che si trasforma in taccuino per sfidare iPhone Xs Max : Galaxy Note 9 parte da un prezzo di 1.029 euro. È l’attuale smartphone di punta di Samsung, come sempre basato su sistema operativo Android. Ha un schermo molto grande, da 6.4 pollici, e questo lo mette in diretta competizione con una delle ultime creature di casa Apple, iPhone Xs Max (6.5 pollici, 1.2.89 euro per la versione base da 64 GB di memoria). Questi due pesi massimi offrono il meglio della tecnologia attualmente disponibile in ...