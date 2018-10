Recensione Fist of the North Star Lost Paradise per Ps4

Fist of the North Star : Lost Paradise - Recensione : "Mai, mai, scorderai l'attimo, la terra che tremo. L'aria s'incendiò e poi... silenzio. E gli avvoltoi sulle case, sopra la città, senza pietà". Se avete letto queste righe cantandole a squarciagola mentre prendevate a pugni qualsiasi cosa vi capitasse a tiro, forse potete smettere di leggere. Quello che scriveremo nelle prossime 200/250 righe non conta. Non importa se e quanto proveremo a demolire questo gioco perché probabilmente lo comprerete ...