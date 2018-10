Real Salt Lake | un centrocampista vicino al rinnovo

Psg - Al-Khelaifi blinda Neymar dall'assalto Real : "Queste voci non ci piacciono" : Il numero uno dei francesi a Marca: "Buon rapporto con il Real, ma penso sia importante non lavorare dietro le quinte. Se c'è qualcosa è meglio se ne parliamo"

All-Star Fruit Racing VR propone corse con salti e derapate in Realtà virtuale : All-Star Fruit Racing VR è un gioco di corse arcade in cui dovrete sfrecciare in splendide piste piene di frutta evitando gli ostacoli e raccogliendo le monete disseminate lungo i tracciati caratterizzati da pericoli, boost, scorciatoie, salti e percorsi multipli. Il gioco è creato per essere giocato principalmente in modalità VR inserendo lo smartphone in un visore Cardboard, ma è possibile utilizzare anche i controlli touchscreen. L'articolo ...

Sorteggio Champions - Totti : "Con il Real ce la giochiamo - sarà esaltante" : Roma, Di Francesco: "Il pugno? Un errore" RETROSCENA - Totti ai microfoni di Sky Sport ha raccontato l'episodio legato alla sua ultima volta al Santiago Bernabeu, quando portò le sue maglie a tutto ...

Calciomercato Real Madrid : Perez pronto a dare l’assalto a Mbappè : Per il Real Madrid la caccia al sostituto di Cristiano Ronaldo è sempre aperta e il presidente Florentino Perez ha pensato a Kylian Mbappè, uno dei protagonisti del Mondiale. Per poter far partire la trattativa, scrive il quotidiano sportivo spagnolo As, Perez deve aspettare il pronunciamento dell’Uefa nei confronti del Psg su presunte violazioni del Fair Play Finanziario, decisione rinviata a lunedì. Nel caso in cui il club francese ...

Real Madrid/ Mbappé e Neymar nel mirino - doppio assalto al Psg : ma chi è il vero obiettivo di Perez? : Real Madrid: Mbappé e Neymar nel mirino, doppio assalto al Psg in vista, ma chi è il vero obiettivo di Perez? AS e Marca seguono due piste diverse...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:37:00 GMT)

Real Madrid - scacco al PSG : assalto a Mbappè o Neymar entro 7 giorni : MBAPPE’ O Neymar- Come riportato ieri dai colleghi spagnoli, il Real Madrid starebbe meditando sul clamoroso colpo ad effetto sul rush finale di mercato. Florentino Perez sarebbe pronto a sferrare l’attacco al PSG e ad una delle sue due stelle. Mbappè o Neymar: il Real piomberà con forte decisione su uno dei due giocatori qualora […] L'articolo Real Madrid, scacco al PSG: assalto a Mbappè o Neymar entro 7 giorni proviene da ...

Real - assalto al Psg : Neymar o Mbappé per "dimenticare" Ronaldo : I Blancos tenteranno il colpo fino al 31 agosto: tutto dipenderà dalla Uefa in relazione a eventuali violazioni del Fai Play finanziario

Daily Mirror : 'Hazard - il Real Madrid è pronto all'assalto' : LONDRA, Inghilterra, - Il nome di Eden Hazard continua a capeggiare sui giornali britannici. Ieri si leggeva di un Sarri quanto mai volenteroso di blindare il belga, oggi invece il 'Daily Mirror' ...

Inghilterra - Real Madrid pronto all'assalto finale per Hazard : Secondo il Daily Mirror il Real Madrid starebbe preparando un'offerta finale per il belga Eden Hazard prima che il mercato si chiuda in Spagna. Secondo il quotidiano inglese, il Chelsea continua a ...

Real Madrid - assalto al Psg : Mbappé o Neymar per colmare il vuoto lasciato da Ronaldo : A sinistra Neymar, a destra Kylian Mbappé Poco più di una settimana per piazzare il colpo "galactico" e placare i crescenti malumori della piazza. A Madrid, secondo quanto rilancia la stampa iberica, ...

Calciomercato Lazio - nuovo assalto del Real Madrid per Milinkovic-Savic : la super offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Il Calciomercato della Lazio si è concluso senza il sussulto finale ma il colpo è stato mantenere in rosa Milinkovic-Savic. Forse. Il campionato dei biancocelesti è iniziato con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli ma nelle ultime ore a tenere banco sono nuove voci di mercato. Il Real Madrid cerca ancora un big per sostituire Cristiano Ronaldo e sembra che nella mente di Florentino Perez ci ...

Lazio - l’agonia per Milinkovic-Savic non è finita : nuovo assalto del Real Madrid : Milinkovic-Savic continua ad essere uno dei calciatori più ambiti sul mercato, nonostante la richiesta della Lazio sia decisamente elevata I tifosi della Lazio non possono tirare il fiato in merito al gioiellino Milinkovic-Savic. Il calciatore della Lazio è stato corteggiato da diversi club durante l’estate di calciomercato, ma va ricordato che in Spagna la sessione non è ancora chiusa. Il Real Madrid cerca ancora un big per ...

