Real Madrid | Florentino Perez pensa in grande | i colpi prefissati

Pronostico Deportivo Alaves vs Real Madrid - La Liga 6-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre. E’ una partita d’alta quota quella che vedrà di fronte Alaves e Real Madrid, rispettivamente sesta e seconda della classe. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Deportivo Alaves e Real Madrid?Dopo cinque turni da imbattuto, per il ...

Calciomercato Juventus : Rabiot al Real Madrid avvicinerebbe Pogba (RUMORS) : La fonte è sicuramente attendibile: il 'Mundo Deportivo' ha di recente lanciato l'indiscrezione secondo la quale, in caso di partenza dal Manchester United, il centrocampista francese Paul Pogba dovrebbe trasferirsi alla Juventus. La notizia bomba lanciata dal quotidiano spagnolo è l'ennesima conferma di come il giocatore vorrebbe ritornare alla società che lo ha lanciato come protagonista nel calcio internazionale e non sarebbe quindi ...

Everton - quella volta che il Real Madrid bussò per Graversen. Moyes : "Pensavo si fossero confusi con Carsley" : L'ex allenatore di Manchester United e West Ham lo ha rivelato al canale YouTube Open Goal , simpatico aneddoto sui tanti retroscena del mondo del calciomercato: "Inizialmente pensavamo si fossero ...

VIKTOR KASSAI - CHI È L'ARBITRO DI NAPOLI LIVERPOOL/ Chiariello : "In Europa il Real Madrid è peggio della Juve" : Per NAPOLI LIVERPOOL è stato designato L'ARBITRO ungherese VIKTOR KASSAI: Carlo Ancelotti ne ha un brutto ricordo, nel 2017 le sue decisioni costarono l'eliminazione al Bayern Monaco(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 20:38:00 GMT)

Real Madrid e Manchester United in crisi : doppio tonfo in Europa : ROMA - Quando cadono gli dei, il rumore che fanno è sempre parecchio fragoroso. Adesso che per Real Madrid e Manchester United la crisi si è ufficialmente aperta, inizia la caccia ai colpevoli. E i ...

Real Madrid - crisi di gol e risultati. Navas rimpiange Ronaldo : Real Madrid– Il più lungo digiuno di gol da 11 anni a questa parte, un avvio di Liga balbettante (nonostante il primato, ma con soli 14 punti) e un ko inaspettato a Mosca in Champions che non ha fatto altro che aumentare perplessità, malumori e rimpianti nello spogliatoio dei campioni d’Europa. Nostalgia canaglia Ebbene si, […] L'articolo Real Madrid, crisi di gol e risultati. Navas rimpiange Ronaldo proviene da Serie A News ...

Real Madrid - Modric : “Viviamo un brutto periodo - dobbiamo rialzarci” : Tre partite senza vincere e senza segnare, a Madrid, sponda Real, non capitava da ben 11 anni. I pluricampioni d’Europa stanno vivendo un brutto momento e la sconfitta ieri, in Champions, contro il Cska di Mosca, ne ha dato la conferma. A metterci la faccia è stato Modric, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As […] L'articolo Real Madrid, Modric: “Viviamo un brutto periodo, dobbiamo rialzarci” proviene da Serie A ...

Real Madrid - Modric conferma tensione nello spogliatoio dei Blancos : Il giorno dopo la sconfitta di Mosca contro il CSKA, le prime pagine dei giornali spagnoli non ci sono andati leggeri contro il Real Madrid: “Nuovo naufragio”, “Un regalo e tre pali”, “Cinque ore e 19 minuti senza gol”, la crisi di gioco e di risultati e l’assenza di Cristiano Ronaldo che inizia a farsi pesante. A tal proposito si è espresso anche Luka Modric, non ancora al top dopo un’annata ...

Senza Ronaldo il Real Madrid non segna più. Modric : 'Brutto clima nello spogliatoio' : Madrid - Risveglio amaro in casa Real Madrid , dove inizia a sentirsi tremendamente la mancanza di Cristiano Ronaldo . L'immagine propinata dalla ' Casa Blanca ' di un gruppo armnoniso e di una ...

Real Madrid - Keylor Navas su mancanza Ronaldo : “Non si copre il sole con un dito” : La partita di ieri col Cska ha confermato quanto già era evidente all’ambiente di Madrid: il Real è in difficoltà e le tre partite senza segnare sono più di un indizio. Benzema aveva iniziato alla grande ma adesso sembra essere calato; Bale è alle prese coi soliti fastidi fisici; Mariano, l’acquisto estivo per il reparto offensivo, non si è ancora inserito. Insomma: si tocca con mano l’assenza di Cristiano Ronaldo. E nel ...

Crisi Real Madrid nel post Cristiano Ronaldo : “non si copre il sole con un dito” : Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid in estate, il club non sta riuscendo a sopperire a questa mancanza di rilievo “Cristiano ha fatto molto a Madrid e non si copre il sole con un dito. Ha segnato moltissimi gol con il Real, ma ora è il passato. E non si può vivere di passato. Gli auguriamo il meglio, ma il nostro pensiero deve andare a noi. E per vincere le partite bisogna lottare“. Keylor Navas manda messaggi chiari dopo i ...

Real Madrid - 3 gare di fila senza gol : con Cristiano Ronaldo non era mai successo : Adesso possiamo chiamarla con il suo vero nome: crisi. Il Real Madrid cade a Mosca contro il Cska, 1-0,, ma è un altro il dato che fa riflettere, e probabilmente preoccupare Lopetegui: l' assenza di ...

In Spagna : 'Nuovo naufragio del Real Madrid' : MADRID - ' Nuovo naufragio ', ' Un regalo e tre pali ', ' Cinque ore e 19 minuti senza gol ', la crisi di gioco e di risultati e la nostalgia per Cristiano Ronaldo . C'è tutto questo nelle pagine ...