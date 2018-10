Rally Galles 2018 | Ott Tanak domina e prova la fuga | secondo Neuville a quasi mezzo

oasport

(Di venerdì 5 ottobre 2018) L’estone Ott(Toyota Yaris) inizia con il piede giusto anche ildele inizia a mettere solide basi verso il poker di successi consecutivi per riaprire definitivamente un Mondiale,ndo la prima giornata di gare e accumulando un margine interessante nei confronti dei suoi rivali diretti in ottica titolo iridato. Il vincitore degli ultimi tre, ha chiuso il venerdì con ben 28.8 sul leader della graduatoria mondiale, il belga Thierry(Hyundai i20) mentre in terza posizione si porta il finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 31.3. Quarta posizione per il connazionale Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 35.9, mentre in quinta si ferma il campione del mondo in carica, il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) a 38.2 dopo alcuni problemi tecnici. In sesta piazza troviamo l’irlandese Craig Breen (Citroen C3) a 48.8, mentre è settimo ...