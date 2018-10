Raikkonen come Shakespeare | ecco il suo libro di poesie

F1 - Raikkonen mette in ansia la Ferrari : “ho faticato come sempre - c’è tanto lavoro da fare” : Il pilota della Ferrari ha parlato dopo la seconda sessione di prove libere del Gp di Suzuka, sottolineando come ci sia ancora molto lavoro da fare Non è stato certamente un buon venerdì per la Ferrari quello trascorso oggi a Suzuka, dove le due monoposto del Cavallino non sono riuscite a tenere il passo delle due Mercedes. Photo4/LaPresse Otto decimi il distacco di Vettel da Hamilton, un gap davvero pesante che rischia di condizionare il ...

F1 – Retroscena Raikkonen - il manager del finlandese svela : “ecco come è nata la trattativa con la Sauber” : Il manager del pilota finlandese ha rivelato i dettagli della trattativa tra Raikkonen e la Sauber Al termine della stagione finirà il lungo rapporto tra Kimi Raikkonen e la Ferrari, che ha scelto Charles Leclerc come nuovo compagno di Vettel per le prossime due stagioni. Photo4/LaPresse Il finlandese guiderà per lo stesso periodo la Sauber-Alfa Romeo, scuderia con cui ha iniziato la propria carriera nel circus. A svelare ulteriori ...

F1 – Raikkonen tra novità ed ottimismo a Singapore : “ho girato con due fondi diversi - ecco come è andata” : Kimi Raikkonen positivo dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Singapore: le sensazioni del finlandese della Ferrari dopo aver segnato il miglior tempo nelle Fp2 Kimi Raikkonen davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore. Carico di pressioni per le ultime novità riguardanti il suo futuro, il finlandese della Ferrari non si è fatto distrarre in pista, facendo un ottimo lavoro che gli ha permesso di ...

F1 – La ‘prima’ di Camilleri - l’ad Ferrari in conferenza stampa : “Vettel come Cristiano Ronaldo! Futuro Raikkonen? Vi dirò…” : Quest’oggi a Monza, Louis Camilleri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come amministratore delegato della Ferrari: tanti i temi caldi toccati dall’ad della scuderia di Maranello Il nuovo amministratore delegato della Ferrari, Louis Camilleri, ha tenuto quest’oggi la prima conferenza stampa come n°1 della scuderia del Cavallino nella splendida cornice del GP di Monza. Il sostituto del compianto Sergio Marchionne ha ...

F1 Belgio - Raikkonen : «Non c'è altra curva al mondo come l'Eau Rouge» : SPA - Kimi Raikkonen ha provato a descrivere una delle piste storiche del Mondiale di Formula 1: quella di Spa. ' La pausa estiva è finita, si torna al lavoro per un classico della Formula 1 '. Con ...

Raikkonen : “Dovessi ritirarmi non farò mai come Rosberg” : Kimi Raikkonen non ha ancora capito perché Nico Rosberg si sia ritirato dopo aver vinto il Titolo nel 2016. Questa settimana a Helsinki il pilota della Ferrari ha presentato la prima edizione della sua autobiografia, per ora solo in finlandese e svedese, e ha detto che, se dovesse ritirarsi dalla F1, non sarà difficile stare […] L'articolo Raikkonen: “Dovessi ritirarmi non farò mai come Rosberg” sembra essere il primo su ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «È stato come un normale venerdì» : BUDAPEST - Anche Kimi Raikkonen ha esternato le sue sensazioni al termine della due giorni di test sulla pista di Budapest: ' Alla fine non è stata una giornata molto diversa dai venerdì di prove ...

F1 – Il piccolo Robin festeggia come papà Raikkonen : doccia ‘di champagne’… ma con la bottiglia d’acqua [VIDEO] : Il tenero Robin Raikkonen, figlio del ferrarista Kimi, ha festeggiato il terzo posto raggiunto dal padre con una ‘doccia di champagne’, fatta però con la sua bottiglietta d’acqua Importante doppietta Ferrari nel GP di Ungheria del pomeriggio. Nonostante il successo di Hamilton, il duo formato da Vettel e Raikkonen ha terminato rispettivamente in seconda e terza posizione, riducendo al minimo il vantaggio conquistato dal ...

F1 – Tale padre - tale figlio : il dolce Robin Raikkonen in Ungheria come papà Kimi [FOTO e VIDEO] : Il piccolo Robin Raikkonen come papà Kimi: il figlio del finlandese della Ferrari protagonista nel paddock dell’Hungaroring Terzo posto per Kimi Raikkonen, oggi, alle qualifiche del Gp d’Ungheria: il finlandese della Ferrari non è riuscito ad avere la meglio sulle Mercedes di Hamilton e Bottas, rispettivamente primo e secondo all’Hungaroring. Raikkonen è consapevole che avrebbe potuto far meglio, ma si è detto soddisfatto ...

F1 - la scomparsa di Marchionne spariglia le carte in tavola : ecco come cambia il destino di Raikkonen e Leclerc : La morte dell’ex presidente Ferrari potrebbe modificare gli accordi presi per il futuro di Raikkonen e Leclerc, la decisione per il 2019 potrebbe slittare dopo Monza Dolore, tristezza, ma non solo. La morte di Sergio Marchionne determina anche una rivisitazione di quelli che erano gli accordi presi dall’ex presidente della Ferrari per il futuro dei piloti della Ferrari, sparigliando completamente le carte in ...