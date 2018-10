Quel motto menefreghista Matteo l' ha rubato al Vate

ilgiornale

: @KillTheCarp Io ogni tanto ci penso, quel “t piacce” è diventato il motto della mia vita e lo riesumo continuamente. - BlindflameZ : @KillTheCarp Io ogni tanto ci penso, quel “t piacce” è diventato il motto della mia vita e lo riesumo continuamente. - mzavarone : @Visconet @AlessiaMorani Chissà perché m'è tornato in mente quel motto sul rimanere muti e dare l'impressione di es… - Basarab_ : @boni_castellane Per altro, nelle recenti commemorazioni del centenario della battaglia del solstizio il comandante… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) "Me ne frego". Ogni volta cheSalvini pronuncia questo slogan, la sinistra da social network si indigna e gli dà del puzzone fascista. Due giorni fa Salvini ha specificato ciò che dovrebbe essere noto a chiunque abbia terminato le scuole medie: "Me ne frego" è unreso celebre da Gabriele d'Annunzio (che sfruttava anche la variante "Me ne strafotto"). I sinistri, invece di ritirarsi a leggere il sussidiario e imparare qualcosa sull'impresa di Fiume, rincarano la dose perché a loro viene in mente solo Benito Mussolini. Il problema è tutto loro: sono male informati. Ma la cultura non era di sinistra? Boh. Possibile che questi grandi intellettuali non si siano accorti che Salvini cita sistematicamente il? Non a caso si fa chiamare "Capitano" come fece d'Annunzio a Fiume. Qualche sciocco ritiene che la conquista della città sia stata un'azione nel segno del fascismo (che ...