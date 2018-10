Quasi 2 miliardi spesi dalle Regioni per le nuove politiche del lavoro

Italia maglia nera della Ue sull'Iva : nel 2016 persi Quasi 36 miliardi : Tocca al ministro dell'Economia Tria trovare i soldi per far convivere capra e cavoli, senza aumentare l'Iva. A sostegno di Tria arrivano le prediche della Commissione Ue al governo Italiano. L'...

Iva - Italia ancora prima in Europa per evasione. Un buco da Quasi 36 miliardi : Lo evidenzia il rapporto della Commissione Ue sul 2016. Belpaese terzo invece per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso, meglio solo di Romania e Grecia

Quasi 8 miliardi di SIM attive nel mondo. Più della popolazione Mondiale : Le SIM presenti in tutto il mondo superano la popolazione Mondiale con ben 7,8 miliardi di SIM attive ed il trend in continua crescita Quasi 8 miliardi di SIM attive nel mondo. Più della popolazione Mondiale Se in Italia sono oltre 100 milioni le linee mobili attive con un aumento delle SIM totali attivate nell’ultimo anno, […]

Quasi 8 miliardi di SIM attive nel mondo. Più della popolazione Mondiale : Le SIM presenti in tutto il mondo superano la popolazione Mondiale con ben 7,8 miliardi di SIM attive ed il trend in continua crescita Quasi 8 miliardi di SIM attive nel mondo. Più della popolazione Mondiale Se in Italia sono oltre 100 milioni le linee mobili attive con un aumento delle SIM totali attivate nell’ultimo anno, […]

Tasse : negli ultimi 20 anni sono aumentate di Quasi 200 miliardi : ... al netto dell'economia non osservata. In linea generale - segnala il segretario della CGIA Renato Mason - in nessun altro Paese d'Europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia. La nostra ...

Tasse : negli ultimi 20 anni sono aumentate di Quasi 200 miliardi : ... al netto dell'economia non osservata. In linea generale - segnala il segretario della CGIA Renato Mason - in nessun altro Paese d'Europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia. La nostra ...

Tasse - numeri shock : negli ultimi 20 anni sono aumentate di Quasi 200 miliardi di euro : ... al netto dell'economia non osservata. 'In linea generale segnala il segretario della Cgia Renato Mason in nessun altro Paese d'europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia. La nostra ...

Negli ultimi 20 anni le tasse sono aumentate di Quasi 200 miliardi. Boom evasione fiscale : sottratti al fisco 114 miliardi : "Come emerge in molti manuali di scienza delle finanze " afferma il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo con un carico impositivo smisurato anche l'evasione fiscale assume ...

Tasse - Cgia : 'Negli ultimi 20 anni sono aumentate di Quasi 200 miliardi' : ... al netto dell'economia non osservata. "In linea generale segnala il segretario della Cgia Renato Mason in nessun altro Paese d'Europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia. La nostra ...

Inps - la "malattia" costa Quasi 5 miliardi l'anno. "Controlliamo il 5% dei certificati" : MILANO - L'Inps ha risorse e forze tali da controllare il 5 per cento delle 'malattie' certificate dai lavoratori privati e pubblici. E' quanto ha riferito il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in ...

Juventus - titolo ai massimi in Borsa : con Ronaldo ora vale 1 - 14 miliardi - Quasi il doppio di due mesi fa : Azioni Juventus in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari. I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il picco di sempre, con boom di volumi di scambio. Oggi ...

La Juventus vola in Borsa : con Ronaldo vale 1 - 14 miliardi - Quasi il doppio di due mesi fa : Azioni Juventus in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari. I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il picco di sempre, con boom di volumi di scambio. Oggi ...

Infortuni non professionali costano Quasi 12 miliardi l'anno - upi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Code : costi per Quasi 2 miliardi nel 2015 secondo ARE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve