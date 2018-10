Quanto risparmierà lo Stato con i nuovi tagli ai vitalizi 

agi

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Come già fatto dalla Camera, anche il Senato - dopo diversi stop and go - si appresta a dare uno ai vitalizi degli ex senatori. Il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama ha adottato come testo base la stessa delibera approvata dall'Ufficio di presidenza di Montecitorio. Dunque, salve le modifiche che potrebbero essere apportate al testo durante l'esame - il termine per gli emendamenti è fissato alle 15 di lunedì 15 ottobre - è possibile fare una comparazione degli effetti della 'sforbiciata' nei due rami del Parlamento. In tutto sono circa 2.700 i vitalizi erogati agli ex parlamentari, per un importo totale di circa 200 milioni di euro. Sommando la cifra relativa alla Camera con quella del Senato si ottiene un risparmio di circa 56 milioni all'anno, e cioè circa 280 milioni a legislatura. I vitalizi alla Camera ...