Pronostico Leganés vs Rayo Vallecano | La Liga 6-10-2018 e Analisi

(Di venerdì 5 ottobre 2018) La-2019, 8^ giornata,di, sabato 6 ottobre. Consigli per la tua scommessa vincente., sabato 6 ottobre. Il sabato dellasi conclude con mini-derby madrileno importantissimo in chiave salvezza, al Estadio Municipal de Butarque.della partita.Come arrivano?Ilha perso ancora una volta in trasferta per 1-0 sul campo del Real Betis. La squadra di Mauricio Pellegrino ha conquistato tre punti nelle ultime cinque gare, di cui tre grazie al clamoroso successo ai danni della capolista Barcellona per 2-1. C’è voglia di rifarsi contro un avversario abbordabile sulla carta, che però non batte da cinque partite in tutte le competizioni. Il fanalino di coda del torneo, con quattro punti conquistati, in caso di vittoria supererebbe proprio il, ...