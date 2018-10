Prodi | Italia rischia di diventare democrazia illiberale

Prodi : "L'italia rischia di diventare una democrazia illiberale" : "L'Italia rischia di diventare una democrazia illiberale? È un rischio che corriamo". Romano Prodi attacca il governo senza mezze misure"Chi ha avuto il mandato popolare pensa di avere diritto a fare o a dire qualunque cosa", dice il Professore al Corriere, "Come se l'elezione portasse in dote la proprietà del Paese. È una deviazione non solo italiana. Penso alla Polonia e all'Ungheria, così vicina al cuore di Salvini. Penso alla scena dei ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della giornata di Serie A1. Giuliano Fortini enfant Prodige - Paolo Cesaroni spedisce Napoli in orbita : Pronostici rispettati nella prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5. L’Acqua&Sapone Unigross, detentrice dello scudetto, ha battuto nettamente il Civitella ed è al comando in compagnia dell’Italservice Pesaro, straripante contro Latina, del Lollo Caffè Napoli, corsaro ad Arzignano, e del Maritime Augusta, subito incisivo ad Eboli. A fare la differenza sono stati svariati calciatori italiani, tra cui ...

1997 Quando il governo italiano di Prodi chiudeva i porti agli Albanesi : Quando nel 1997 l’Italia di Prodi chiudeva i porti e metteva la Marina a difesa delle coste Per Prodi “l’emergenza” non arrivava dalla Libia, ma dall’Albania. Il Paese dopo la caduta del Comunismo era piombato nel caos. Proprio nel 1997 l’economia collassò. Nella Capitale Tirana scoppiarono rivolte tanto che il presidente Sali Berisha arrivò a dichiarare lo stato di emergenza. L’Albania era di fatto ...

I Prodigy tornano in Italia : due concerti per presentare il nuovo album : Il disco si chiama "No Tourists" The post I Prodigy tornano in Italia: due concerti per presentare il nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Concerti dei Prodigy in Italia nel 2018 : info biglietti in prevendita : Anche i Prodigy in Italia nel 2018 per presentare il nuovo album, con due Concerti per i quali sono a disposizione i biglietti il prevendita. Il gruppo prepara la calata nel nostro paese in vista del rilascio del loro nuovo disco di inediti che vedrà la luce il 2 novembre. Liam Howlett e i suoi saranno quindi in Italia per due date, la prima delle quali in programma per il 30 novembre al Modigliani Forum di Livorno. Il concerto avrà inizio ...

Il basket italiano ha forse trovato il suo Prodigio - si chiama Nico Mannion : Il futuro del basket italiano ha i capelli color carota, un mucchio di lentiggini, due mani molto educate e uno sguardo che sembra non avere paura di niente. Niccolò Mannion è nato nel 2001, a Siena, ma è dall’altra parte dell’oceano, l’eldorado della pallacanestro, che il suo nome sta iniziando a circolare sempre più frequentemente. E non solo tra gli addetti ai lavori. Pochi giorni fa, ad esempio, ...