Prodi | “Con questo governo l’Italia rischia di diventare una democrazia illiberale”

fanpage

: Elezioni Ue 2019, torna #Prodi: 'Alleanza anti populista con #Tsipras e #Macron' #5ottobre - Affaritaliani : Elezioni Ue 2019, torna #Prodi: 'Alleanza anti populista con #Tsipras e #Macron' #5ottobre - SiRiforma : RT @emiliapatta: Una fronte progressista da Tsipras a Macron contro gli illiberali. Nel Pd serve chiarezza su chi comanda. Stavolta è diffi… - emiliapatta : Una fronte progressista da Tsipras a Macron contro gli illiberali. Nel Pd serve chiarezza su chi comanda. Stavolta… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Romanoin un'intervista, critica l'atteggiamento del: "Penso alla scena dei ministri grillini affacciati al balcone di Palazzo Chigi. Di Maio ha scritto: 'Da quel balcone si sono affacciati per anni gli aguzzini degli italiani'. Noi non ci siamo mai affacciati al balcone. Dove c'è l'istituzione non ci si affaccia al balcone".