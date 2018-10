Prodi | ‘Abbiamo bisogno di un flusso di migranti estremamente forte’ VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 6 ottobre 2018) Il professor Romanosi riprende di diritto la scena Politica parlando di immigrazione, di crisi demografica del continente europeo e della necessita' di accogliere piùdi quanto si stia facendo ora, soprattutto in Italia. L’ex leader del centrosinistra, per due volte presidente del Consiglio 1996-98 e 2006-08, lancia il suo appello dal palco del Teatro Auditorium Manzoni della sua citta', Bologna, dove in questi giorni 5-6 ottobre si sta svolgendo il 37° Convegno Nazionale dell’Aimmf Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, dal titolo ‘Movimento di Popoli, Migrazioni, identita' e tutele per i minori stranieri’. Le considerazioni condivise dasulche avrebbe l’Europa di un maggior numero diper evitare una devastante crisi demografica, fanno discutere. ‘Viviamo in un continente che hadi ...