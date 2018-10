Processo Spada | Angelo e Domenico condannati in appello per usura ed estorsione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Condanne confermate inper, padre e figlio sottoper l’accusa died. La II Corte d’capitolina, presieduta da Mario Frigenti, ha inflitto 8 anni di reclusione ade 7 anni al figlio, conosciuto come ‘Vulcano‘ ed ex campione del mondo di pugilato nella categoria Silver Wbc. Condanne confermate anche per Antonietta Casamonica ed Antonietta Spinelli – rispettivamente a cinque anni (la prima) e tre anni e quattro mesi (la seconda) – imputate per un altro episodio specifico. La sentenza emessa nell’ottobre 2016 dal tribunale penale riceve dunque il bollo anche dei giudici di secondo grado. I fatti contestati erano due episodi diedcommessi tra il 2009 e il 2012. Il primo emerse dalle dichiarazioni di Fabio Del Gaudio, un commerciante che nel 2013 denunciò il ...