Principe di Galles | Pied-de-poule | spina di pesce fantasie timeless per gli abiti

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ci sono stampe che sono dei veri classici, intramontabili e mai fuori moda. Tra queste per quanto concerne l’abbigliamento uomo classico, troviamo ildi, loto, più comunemente chiamatodie il-de-. Il consiglio è quello di scegliere accuratamente la qualità del tessuto per i vostri, in questo modo il vostro capo durerà nel tempo e la resa sarà ottimale. Naturalmente, se poi prediligete una costruzione di tipo sartoriale, il vostro capo acquisterà poi tutto un altro valore. Ildi(nella gallery il cappotto di Aspesi, il pantalone di Lanieri e il doppiopetto di Lardini e il completo Tagliatore) si presta per gli incontri di lavoro più formali, ma se lo spezzate e lo mixate con un capo sportivo (pantalone più felpa, jeans e giacca) potete indossarlo con successo anche nel tempo libero. Anche la fantasiadiè un ...