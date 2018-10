Primo fondo sovrano al mondo | ' Investiamo in Italia ma occhio al rating'

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e il Primo podio in acque libere : vincere a Tokyo 2020 in piscina e nel fondo non è un sogno : Essere campione non consiste solo nel vincere una gara e dimostrarsi superiore fisicamente e mentalmente. Essere un campione significa porsi nuovi obiettivi, nuovi traguardi da raggiungere e superare con soddisfazione. Gregorio Paltrinieri è un campione anche per questo e a chi gli ha dato del “folle” per l’esibirsi anche in acque libere, oltre agli impegni in piscina, lui ha risposto con il primo podio nel Nuoto di fondo nella ...