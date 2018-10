Prima domenica del mese |  ingresso gratuito ai musei

Domenica in : Loretta Goggi ed Alessandra Amoroso alla quarta puntata (AntePrima Blogo) : Per un Morgan che fa paura a molti nella giuria di X Factor, ecco arrivare una giurata d'eccellenza nella quarta puntata di Domenica in condotta da Mara Venier Domenica 7 ottobre dalle ore 13:55 su Rete 1. La grandissima Loretta Goggi sarà assoluta protagonista di una lunga pagina del grande rotocalco della Domenica di Rai1 tornato ai fasti di un tempo grazie alla sapiente cura di Mara Venier che con la sua carica di simpatia e di talento ...

Camera - chiusure domenicali - Moretti CNCC : "Prima di decidere Governo faccia analisi puntuale sul tema" : ... la chiusura domenicale stride con un sistema del commercio che oggi è un mondo integrato, non solo si rifà alle attività commerciali intese in senso stretto, ma è un mondo che è aperto all'...

Ascolti tv pomeriggio - 30 settembre 2018 : Domenica In vs Domenica Live vs La Prima volta : Domenica In vs Domenica Live: Ascolti Tv della Domenica pomeriggio – Vince Barbara D’urso Seconda Domenica di sfida a 3 fra Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 30 settembre 2018? Chi ha vinto durante il lungo pomeriggio Domenicale fra: Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta? Fino ad ora le sfide fra Mara Venier e Barbara d’Urso sono state vinte dalla ...

Carolyn Smith difende Nadia Toffa a Domenica In : la iena fa un passo indietro Prima del ritorno de Le Iene : Mancano poche ore al ritorno de Le Iene Show su Italia1 e Nadia Toffa non solo sarà nuovamente in campo come inviata ma anche alla conduzione della puntata della Domenica sera. Le polemiche però restano soprattutto dopo quello che è stato detto per il lancio del suo libro ovvero che il tumore è un dono e che lei lo ha accolto come tale. Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato queste parole da parte della Toffa, non dopo le sua battaglie, e la ...

Lory Del Santo e Marco Cucolo/ Lettera dopo suicidio di Loren e Prima del Grande Fratello Vip (Domenica Live) : Lory Del Santo e Marco Cucolo, la coppia scrive una Lettera a Barbara d'Urso prima dell'ingresso della showgirl al Grande Fratello Vip e dopo suicidio del figlio Loren.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:17:00 GMT)

“La Prima volta” – Le storie della seconda puntata di domenica 30 settembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della seconda puntata di domenica 30 settembre ...

CRISTINA PARODI/ Frecciatine alla rivale Barbara D’Urso - domenica la seconda puntata di “La Prima volta” : CRISTINA PARODI è tornata la domenica pomeriggio su Rai 1 con il suo nuovo programma La prima volta. La conduttrice parla delle differenze con le altre signore della domenica.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:42:00 GMT)

Martina incontra giovani dem domenica Prima della manifestazione : Durante l'incontro, promosso da Classedem e giovani Democratici, si discuterà del ruolo dei giovani nella politica e nel futuro del nostro Paese. Saranno presenti le associazioni giovanili che ...

Le Iene Show - da domenica le nuove puntate in Prima serata Tv su Italia 1 : La prima puntata della nuova edizione de Le Iene Show andrà in onda domenica 30 settembre 2018, in prima serata Tv, su Italia 1. Ogni settimana il programma sarà in video con due puntate: nel prime-time della domenica, con Nadia Toffa come conduttrice, affiancata dalle Iene Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, e nello stesso orario del mercoledì, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino come conduttori affiancati dalla Gialappa's Band. Sia ...

Domenica in : Flavio Insinna conduce Una canzone per Mara (AntePrima Blogo) : Torna Domenica alle ore 14 sulla Rete 1 della Rai Domenica in con la conduzione di Mara Venier. Terzo appuntamento per la stagione 2018-2019 dello storico contenitore inventato alla fine degli anni settanta da Corrado Mantoni, dopo due puntate che hanno visto questo varietà prevalere su quello trasmesso dalla principale rete commerciale governato dall'ex conduttrice di Fresco Fresco Barbara D'Urso, che poi ha avuto comunque il piacere di ...

Barbara D'Urso - Lamberto Sposini - bacio 'social' in camerino Prima di 'Domenica live' : E in generale del suo mondo " il giornalismo, la tv " non si è fatto vivo quasi nessuno dopo il primo periodo. Chi continua a scrivergli, e a seguirlo su Instagram, sono le persone normali. Il suo ...

Calcio femminile - Prima giornata Serie A 2018-2019 : Juventus-Chievo Verona Valpo 6-0 - giostra bianconera del gol nel posticipo domenicale : La regola del sei anche a Vinovo (Torino). E’ il caso di dirlo dopo aver assistito al posticipo domenicale tra Juventus Women e Chievo Verona Valpo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le bianconere si sono imposte con un netto 6-0 infliggendo lo stesso score del Milan nell’incontro contro il Pink Bari e della Fiorentina nel match del “Gino Bozzi” contro l’Atalanta Mozzanica. Una ...

Lamberto Sposini e il bacio con Barbara D'Urso Prima di Domenica Live : «Carmelita Smack» : bacio social tra Lamberto Sposini e Barbara D'Urso. I due sono amici da molti anni e nell'ultimo periodo, da quando il conduttore televisivo è stato male e si è allontanato dal piccolo schermo, i due ...