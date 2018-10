Presidenza Figc | la Lega Serie A non ha un candidato

Figc - Gravina : “Presidenza - il mio 63% di consensi è granitico” : Mentre Massimo Moratti deve ancora sciogliere le sue riserve riguardo la sua possibile discesa in campo alla guida della Figc, come proposto dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, c’è chi invece non avrebbe alcun dubbio ed anzi, si dice certo della sua vittoria, o meglio della maggioranza di coloro che lo appoggiano. Questo nome risponde […] L'articolo Figc, Gravina: “Presidenza, il mio 63% di consensi è granitico” ...

Massimo Moratti è l’idea di Agnelli per la Presidenza della Figc. Ma parte già sconfitto da Gabriele Gravina : Massimo Moratti presidente della FederCalcio: è la pazza (forse impossibile) idea di Andrea Agnelli per mettere le mani sul pallone. Il 22 ottobre la Figc torna al voto: finisce il pessimo commissariamento del Coni, c’è da scegliere un nuovo capo. In pole position c’è Gabriele Gravina, candidato da Serie C e Dilettanti, mentre la ricca Serie A si ritrova ancora una volta all’angolo, come sempre divisa fra la corrente bianconera e quella ...

Presidenza Figc : Gravina candidabile - Lotito decade da consigliere Federale : Presidenza Figc: Gravina risulta candidabile secondo il parere emesso dal Collegio di Garanzia, tutti i dettagli anche su Lotito Gabriele Gravina è candidabile alla Presidenza della Figc, ma non può entrare in Consiglio Federale della Federcalcio come presidente della Lega Pro che quindi dovrà eleggere altri tre nuovi soggetti. E’ quanto si evince dal parere emesso oggi dal Collegio di Garanzia, sezione consultiva, presieduto da ...

Figc - Tommasi : “proporremo nomi per Presidenza” : Il candidato per la presidenza della Figc va trovato fra le componenti che rappresentano il 73%, ma non può essere né il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, né quello della Lnd, Cosimo Sibilia. E’ la posizione dell’assemblea dei delegati dell’Assocalciatori, annunciata dal presidente del sindacato, Damiano Tommasi, chiarendo che “il 20% dell’Aic resta compatto”: “Giovedì c’è ...

Figc - spunta l’idea Marotta per la Presidenza : Il prossimo 22 ottobre, nell'assemblea elettiva, potrebbe esserci anche Beppe Marotta tra i papabili per la presidenza della Figc. L'articolo Figc, spunta l’idea Marotta per la presidenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Presidenza UEFA - la Figc conferma il proprio sostegno a Ceferin : La Federcalcio ha confermato il proprio sostegno all'attuale presidente della UEFA, in vista del Congresso che si terrà a Roma il 7 febbraio 2019. L'articolo Presidenza UEFA, la Figc conferma il proprio sostegno a Ceferin è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

