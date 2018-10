Preseason NBA | Phila batte Dallas | un buon Doncic | ma il dominatore si chiama Joel Embiid

Nba Preseason - Ingram strega LeBron e i Lakers : Mentre da Boston arriva la notizia che fa felici i tifosi dei Celtics , Kyrie Irving confessa che rinnoverà con la leggendaria franchigia del Massachusetts , e spegne i sogni delle tante future ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : primo successo per i Lakers di James - Houston ko : Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 128-123 Iniziare a prendere confidenza con il successo non fa mai male, anche soltanto in preseason. Per questo i ragazzi di coach Walton hanno dato fondo alle loro ...

Preseason NBA – James trascina i Lakers contro Sacramento - ok Indiana al cospetto dei Rockets : I Lakers di LeBron Jame stendono Sacramento al termine di un match ricco di spettacolo ed emozioni, vittoria anche per Indiana contro Houston Non sono mancate le emozioni nelle due gare di presason Nba che hanno caratterizzato la notte italiana, nel corso della quale Lakers e Indiana fanno la parte del leone contro Sacramento e Houston. Ottima la prestazione dei giallo-viola che, trascinati da LeBron James, non danno scampo ai Sacramento ...

NBA - Danilo Gallinari è tornato : 'Sto bene - posso giocare tutte le partite di Preseason' : un Danilo Gallinari contento e sereno quello che ha parlato dopo l'ottima prestazione in preseason contro i Minnesota Timberwolves. "È stata una bella vittoria" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. "L'obiettivo soprattutto era giocare meglio rispetto alla prima partita e mostrare che c'è un miglioramento ogni volta che scendiamo in campo. Stasera abbiamo fatto, abbiamo giocato bene per la ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : Drummond spazza via OKC - ancora bene Ayton : Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons 91-97 Con Russell Westbrook ancora fermo ai box e Paul George tenuto a riposo, gli occhi di tutti a Oklahoma City erano puntati sul debutto di Dennis Schroeder in ...

Preseason NBA – Buona la prima per i Clippers di Gallinari - ko Nets e Bulls : i risultati della notte : I risultati della notte della Preseason NBA: ko per Nets, Chicago Bulls, Thunder e Minnesota. Vincono Knicks, Bucks, Pistons e Clippers Nella notte è andato in scena un altro capitolo della Preseason NBA. prima che la stagione regolare inizi, ad animare la nottata delle partite in programma il derby di New York tra Nets e Knicks, in cui a trionfare sono stati Kevin Knox e compagni. Nonostante l’assenza per infortunio di Kristaps ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : Denver vince ancora - successi per Houston e Utah : Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 111-113 Oltre alla più volte raccontata partita di LeBron , in campo allo Staples Center sono scesi anche tutti gli altri Lakers e soprattutto i Denver Nuggets; ...

Preseason NBA – I risultati della notte : successo Cavs e Rockets - ko Lakers e Raptors : Vittorie per i Cleveland Cavaliers e gli Houston Rockets, ancora un ko per i Lakers, cadono i Raptors di Kawhi Leonard: i risultati dei match di Preseason della notte In attesa che inizi la stagione regolare, i primi match della Preseason regalano spunti interessanti sui quali costruire il giudizio per la stagione che verrà. Scendono in campo per la prima volta i Cleveland Cavaliers dell’era post LeBron James, e lo fanno con un successo. ...

Preseason NBA - tanti spunti d’interesse nella notte : Ayton si prende i Suns - Fultz è tornato : Preseason NBA, il talento di Ayton ha brillato in questa notte di gare oltreoceano, Fultz sembra invece tornare ai suoi livelli Preseason NBA che è entrata nel vivo. Quattro incontri nella notte americana, con diversi spunti d’interesse. In primis i Philadelphia 76ers, attesi da una stagione importante nella quale devono confermare quanto di buono fatto nella passata edizione. Embiid ha subito ripreso in mano la sua squadra con 21 ...

NBA Preseason : Ayton non basta ai Suns - successi per Knicks e Sixers : Phoenix Suns-Sacramento Kings 102-106 Alla fine del match, a prescindere dal risultato, in pochi sembrano avere dubbi: "per distacco Deandre Ayton è stato il miglior giocatore in campo". In 30 minuti ...

NBA Preseason : Denver batte il Re all'esordio - vincono Bulls e Celtics : Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 107-124 Si gioca a San Diego, ma tutto il pubblico , che ha pagato a caro prezzo il tagliando per esserci alla prima di LeBron James in maglia Lakers, è concentrato ...

Preseason NBA – Successo Celtics - bene i Bulls : Lakers ko nella notte dell’esordio di LeBron James : Weekend di grande basket sui parquet americani, la Preseason NBA inizia con i primi verdetti: vittorie per Celtics e Bulls, sconfitti i Lakers di LeBron James Dopo l’offseason estiva, le stelle del basket NBA tornano sul parquet per i primi incontri della Preseason 2018/2019. Doppo impegno ravvicinato per i Boston Celtics che hanno affrontato due volte di fila gli Hornets, perdendo la prima sfida e vincendo la seconda. Subito in palla, ...

NBA - Dallas Mavericks : Luka Doncic convince all'esordio - super giocate in Preseason : Metà secondo quarto, palla in punta nelle mani del talento sloveno. Doncic mette palla a terra, andando a sinistra e battendo sul primo passo l'avversario diretto, non un cagnaccio difensivo, per ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : Warriors ko - vince Leonard all'esordio : Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 122-104 Alla Rogers Arena di Vancouver sono bastati pochi possessi del nuovo n°2 in maglia Raptors per far venire gli occhi a cuoricino a tanti tifosi canadesi. ...