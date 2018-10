Premio Virginia Reiter il 14 ottobre al Teatro Argentina di Roma

romadailynews

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Si premia la piu’ apprezzata attrice teatrale italiana under 35 Domenica 14ildiospita il prestigioso appuntamento che da ventitrè anni omaggia la grande interprete modenese – vissuta tra fine Ottocento e Novecento e prima capocomica italiana – attraverso la premiazione della più apprezzata attrice italiana under 35 dell’ultima stagione teatrale. A sostegno di un ex aequo il quartetto di finaliste è composto da Federica Rosellini, Alice Raffaelli, Marianna Fontana e Lucienne Perreca. Nel corso della serata sarà inoltre assegnato il VIGiuseppe Bertolucci alla migliore attrice europea tra le nuove generazioni e ilalla carriera a Lucia Poli, che sabato 13 terrà una lectio magistralis preceduta da un contributo video di Emma Dante. Tra le finaliste del Bertolucci anche la giovanissima Laia Artigas, vista nel ...