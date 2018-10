Premier | Liverpool-City | De Bruyne spera

Premier League - Salah contro Aguero : il clou è Liverpool-City : Salah contro Aguero domani ad Anfield Road in Liverpool-Manchester City, una delle sfide di cartello del fine settimana europeo dopo la Champions e prima della sosta per le nazionali. Spiccano, tra le ...

Premier League - 7a giornata : il Manchester City aggancia il Liverpool in vetta : Gli uomini di Guardiola battono 2-0 il Brighton e raggiungono i Reds, 1-1 nel big match contro il Chelsea, al comando, con 19 punti. Il Manchester United cade 3-1 contro il West Ham, quinto successo ...

Video/ Chelsea Liverpool (1-1) : highlightse gol della partita ( Premier league 7^ giornata) : Video Chelsea Liverpool (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 7^ giornata della Premier league . Hazard e Sturridge in rete. (Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:44:00 GMT)

Premier League - Chelsea-Liverpool 1-1 : lampo di Hazard - magia di Sturridge : Chelsea e Liverpool lottano, corrono, danno spettacolo. E segnano. Al 25' Blues in vantaggio con un'imbucata di Kovacic che libera la corsa di Hazard , bravo a chiudere con un violento mancino alle ...

Chelsea-Liverpool 1-1 - pagelle e tabellino - Premier League 2018/2019 : Chelsea-Liverpool , Premier League 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle , tabellino e sintesi.

Premier League 6a giornata : il Liverpool è da solo in testa : Gli uomini di Klopp battono 3-0 il Southampton e proseguono la loro marcia inarrestabile. Rallenta il Chelsea, 0-0 nel derby con il West Ham, e il Manchester City, 5-0 al Cardiff, aggancia proprio i ...

Premier : Liverpool a punteggio pieno : ANSA, - ROMA, 22 SET - Continua la marcia del Liverpool, che batte 3-0 il Southampton e infila la sesta vittoria su sei gare in Premier. In attesa della replica del Chelsea, impegnato domani in casa ...